近6成民眾換手機 仍留舊機

2019-05-26

憂個資外洩、想當備用機

〔記者劉力仁／台北報導〕相對於其他可回收的資源物，台灣的手機回收率偏低，環保署去年委託中華經濟研究院進行研究「廢電子電器及資訊物品回收循環可行性」研究，受訪的一千一百位民眾中，五成七民眾換手機後，舊手機繼續留著，而且單價越高手機，擱置家中收納比例越高，原因包括可當備用機、體積小佔用空間不大，還有些民眾覺得手機內有個資、照片，雖可刪除，但留著似乎比較安心。

目前手機回收管道包括清潔隊、電信門市、超商、慈善機構、量販店等，全台上萬個回收點，到便利超商回收廢手機，還可獲得十二元購物抵用金，但仍有許多民眾將廢手機留存。

根據中華經濟研究院的「消費者拋棄手機之意願及行為模式調查」結果顯示，五十七．七％民眾選擇將舊手機擱置於家中，舊手機進入廢棄管道者（包含進行資源回收十三．六％、隨一般垃圾棄置三．一％）則占十六．七％，轉賣或轉贈十六．九％。另外，購置金額越高的手機，擱置家中收納比例越高。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，舊手機可再利用的機率高，加上有業者蒐購舊手機，轉賣到發展中國家，導致很多手機並未進入回收體系，環保署可以考慮公告為應回收物質或要求生產者多負逆向回收責任，另外臉書上有換物平台，建議消費者將舊手機透過平台更換其他有用的物品，也是一種好的選擇。

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