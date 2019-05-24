同婚今起合法登記 首日289對預約

2019-05-24

〔記者黃欣柏、鍾麗華、李欣芳／台北報導〕「司法院釋字第七四八號解釋施行法」今日起正式施行，同性伴侶將可依法向戶政機關辦理結婚登記。外界關注同婚版結婚書約格式，內政部長徐國勇昨表示，內政部有提供範本讓民眾參考及下載使用，民眾也可以用自己的版本，不論有無標註「同性」二字，戶政機關都一樣會受理登記。

根據內政部統計，全國共有二百八十九對同性伴侶預約今日辦理結婚登記，其中以北市一百五十三對最多，但因數據僅統計到五月十七日，今天實際登記的新人應會更多。

徐國勇表示，同婚其實就是結婚登記，除內政部設計的「同性結婚書約」，就算書約上不加「同性」二字，戶政機關也一樣會受理，民眾用手寫結婚書約，或刪減內政部範本上的字樣，都不會有問題。

內政部昨也發出聲明，強調戶政司網站上的結婚書約並非法定格式，實際上只要具備兩位結婚人及兩位證人簽名之要件，戶政機關都會受理登記。

至於同婚專法施行後，是否只要「行為地」是在台灣，國人就可以跟對岸人士合法締結同性婚姻？

陸委會副主委陳明祺昨表示，兩岸同性伴侶結婚適用「兩岸人民關係條例」相關規定，但配套的行政管理措施尚未完成，政府各相關部會將進行檢視與調整，並儘速完成跨部會協商。

據了解，現行法規並未開放中國人民以「辦理結婚」事由申請來台，因此，中國人士以觀光、自由行、商務活動等事由來台，無法在台灣辦理結婚登記。中國人士申請「單身證明」驗證，海基會也會加註「不得作為結婚用途」。不過，中國同志現階段仍可憑經由海基會驗證的「單身證明」，與台灣同性伴侶在部分已開放同性伴侶註記的縣市，辦理註記。

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