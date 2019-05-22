專家：降房價、取締非法民宿 才能提高住宿率

2019-05-22

記者林敬倫／專題報導

宜蘭縣礁溪是知名溫泉鄉，許多飯店搶進，市場飽和，住宿率下滑；國立宜蘭大學助理教授董逸帆認為，飯店業者宜降低房價，開發國旅以外的國際客源，才能提升住宿率。宜蘭縣旅館公會理事長張芳鳴說，解決非法民宿問題，才是關鍵所在。

宜蘭大學休閒產業與健康促進學系助理教授董逸帆指出，宜蘭地區住宿客多以國旅為主，更以雙北及桃園的短期旅客為大宗，飯店為搶國旅市場多主打親子風格，客源已到極限。如何開發國際客源，吸引港澳、東南亞或中國、歐美旅客等市場，是提升住宿率關鍵之一。

董逸帆認為，宜蘭與礁溪飯店的房價，相對其他縣市來說昂貴許多，許多雙北遊客為了省錢，寧願當天來回不願意留宿宜蘭，這也是住宿率下滑原因，業者適度降低房間價格，才有機會讓客源回升。

旅館公會理事長張芳鳴指出，宜蘭縣有三千家民宿，但有合法民宿執照者僅一千六百家，對於非法民宿、日租套房，縣府應該加強取締，對合法業者才有保障，住宿率也能回升。

張芳鳴說，只要汰除非法業者，宜蘭不管是飯店、旅館或是民宿，都有自身穩定客源，提供不同價位需求的旅客做選擇，不會有搶客問題。

宜蘭縣政府工商旅遊處說，飯店住宿率下滑，應是受到中客數減少，新南向政策還未滿足市場需求，以及政府年金改革、一例一休等政策，影響消費者的消費習慣；中央提出暖冬及春遊等政策因應，縣府也會積極辦理風景區更新，提升縣內觀光亮點，並加強取締非法業者，提高飯店住宿率。

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