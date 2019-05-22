礁溪飯店供過於求 6家歇業／觀光旅館住宿率跌到5成 仍有大型集團看好潛力進駐

2019-05-22

記者林敬倫／專題報導

國五雪隧通車十三年，飯店旅宿業者搶進宜蘭。但中客減少與年改等議題衝擊，住宿率不斷下滑；礁溪是旅遊熱點，也同樣擋不住市場趨勢，觀光旅館住宿率從二○一四年高峰期的七十二％，去年跌至五十一％；一般旅館住宿率則持續在四成左右低檔徘徊，今年更有六家結束營業。

礁溪屬平地溫泉，離台北又近，一直是旅宿業兵家必爭之地，國五通車後到去年底共增加廿七家飯店，總數達一一七家，房間數更成長六成七。規模較小、設施較舊的飯店不敵競爭，今年已有六家黯然退場，礁溪飯店總數首見反轉，掉到一一一家。

新飯店打造特色 區隔客源

但大型業者仍積極搶進，除了老爺、長榮在礁溪扎根多年，近年進駐的大型觀光飯店，包含礁溪麒麟大飯店、寒舍集團寒沐酒店、福華旗下的山形閣溫泉飯店、晶華集團的晶泉丰旅、捷絲旅，以及雲朗集團的兆品酒店、品文旅等。未來還有礁溪遠雄悅來大飯店（原春秋礁溪渡假酒店）將投入。

品文旅鎖定廿歲至卅歲的青年族群，預計第三季營運，目標首年住宿率達六成。雲朗觀光集團表示，看好礁溪溫泉公園每年旅客上看七十萬人次，品文旅有地利優勢，步行三分鐘就能抵達公園。

寒沐酒店品牌暨媒體公關處資深經理吳欣蓉說，寒沐把藝術品融入飯店裝潢，打造自身特色，與其他飯店有所區別，目前客源穩定，經營沒有問題。

中天飯店也是近年才進駐礁溪，負責人王文新說，宜蘭觀光產業獨特，有棲蘭神木園區、蘇澳冷泉等特色景點，縣府又有綠博、溫泉季及童玩節等旗艦活動，只要做好宣傳就有觀光潛力，不怕競爭。

舊飯店更新設備 留住客人

新飯店進駐，舊飯店是否受到影響？長榮酒店進駐礁溪已經九年，資深行銷副理陳雪柔說，新飯店進駐共同把市場做大，樂觀其成。未來會持續提升硬體設施，提供不同選項、不同的方案，滿足各種客群需求，創造差異性。

不過，川湯春天飯店負責人李濟匡坦言，確實有受到影響，旅客數未明顯成長，新飯店分掉客源，讓舊飯店住宿率下滑二至三成。為了留住客人，川湯近年斥資十億元，打造全新旗艦館，除更新設備，更導入３Ｄ互動科技，希望提供旅客更新鮮的入住與泡湯體驗。

礁溪近年觀光及一般旅館住宿率

川湯春天在雪隧通車前就已開幕，負責人李濟匡坦言，客源確實有受到新飯店進駐影響。（記者林敬倫攝）

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