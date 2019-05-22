溫泉+冷泉 飯店進駐蘇澳另闢藍海

2019-05-22

記者林敬倫／專題報導

宜蘭縣近年新飯店雖多進駐礁溪鄉，也有飯店以獨到眼光，選擇非礁溪地區開設；例如瓏山林蘇澳冷熱泉渡假飯店、悅川酒店等，也分別在蘇澳鎮與宜蘭市開設。他們未爭「紅海」，不投入廝殺激烈市場，選擇開創屬於自己的「藍海」，走出另一片天。

瓏山林蘇澳冷熱泉渡假飯店在二○○八年進駐蘇澳，近年煙波飯店也到蘇澳插旗。瓏山林公關經理王柏堯說，近幾年新飯店陸續進駐，共同把餅做大，擴大旅遊市場，把宜蘭的觀光旅遊推銷出去，瓏山林樂觀其成。面對競爭，飯店還是有些應對，例如設施更新、活動推陳出新及餐點創新等。

煙波集團則在蘇澳與宜蘭各開一間飯店，集團表示，宜蘭市與蘇澳鎮具在地特色，也有豐富資源，更有發展觀光潛力，例如蘇澳不但有溫泉還有冷泉，這些都是競爭優勢，現階段蘇澳觀光雖不像礁溪熱門，但透過不一樣玩法，可以跟市場做出區隔，提升競爭力。

至於宜蘭館，煙波指出，可以搭配宜蘭舊城發展市區觀光，館內活動也很多元，例如辦理螢光派對等，宜蘭的飯店較少有這種活動，盼用這樣的方法做出特色，吸引遊客入住。

宜蘭市較具規模飯店，最早的是蘭城晶英酒店，近幾年悅川、煙波才來設立。悅川酒店總經理王武德說，飯店選擇開在宜蘭市，是因為宜蘭市地點佳，到宜蘭縣多數知名景點距離都很近，有交通便利優勢，例如丟丟銅廣場、龍潭湖風景區等，都是靠近宜蘭市的熱門景點。

王武德指出，除了地理位置具優勢，飯店也主打閱讀風，擺放許多書籍供住宿旅客閱覽，更主打親子套房及在地特色美食等，與縣內其它飯店做出區隔。

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