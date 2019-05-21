與聽損者溝通 不是大聲講話就好

2019-05-21

文／蕭純聿、林詩茹、田輝勣

身旁長輩們若有聽力損害，醫師會建議配戴助聽器，以免聽覺中樞日益退化，甚至影響自信與人際互動，但不少民眾認為老人家「耳朵重」，越大聲靠近講話越清楚，其實，配戴助聽器後，大聲喊叫所呈現出來的語音是扭曲的，不如先減少周邊噪音，同時面對聽損者慢慢講，輔以嘴型或手勢，更能達到溝通的目的。

造成聽力損失的原因，大致可分為遺傳、疾病、暴露於噪音中、老化等，除了會使生理層面的聽覺清晰度、語音接收、聆聽專注度、身體平衡與體力等大受影響外，心理層面衝擊也不小，例如造成自信心低落、人際互動變差等，甚至有研究指出，聽力損失會增加失智症風險。

由於每名聽損者聽力受損的情況都不盡相同，醫師和聽力師會評估了解其兩側耳朵的聽能狀況。再由聽力師根據聽力檢查結果及耳朵形狀，建議聽損者適合的專屬助聽器，並精確調整，同時指導正確的使用方式，確保聆聽的品質。

若戴助聽器 大聲喊叫反語音扭曲

但不少長輩們好不容易答應配戴助聽器，家人們卻仍習慣在耳邊大聲講話，讓長輩們感覺不適、未受到尊重，其實大聲喊叫所呈現出來的語音是扭曲的，聽損者更難辨認對方所要傳達的意思，建議在與聽損者對話時，務必發音清楚、速度放慢、音量適中即可，每句與每句之間能有小停頓，讓對方吸收理解，若能面對面，讓聽損者看到嘴型或手勢，勢必能改善溝通、提升助聽器配戴效益。

此外，人耳天然的聽覺與助聽器之間的差異在於，前者會排除部分噪音，「聽到想聽到的聲音」，但助聽器不只放大聽損者想聽的聲音，周遭環境各式各樣的聲音也都會同時被放大，所以最佳的對話環境應該是減少噪音源，或者尋找較為靜謐的地方說話，以免對話遭到干擾。

輔以嘴型或手勢 慢慢講更有效果

提醒身旁有聽損者長輩或親友的民眾，對話時儘量避免背對聽損者說話、不要邊吃邊講話、使用簡短的句子溝通，必要時，可採紙筆方式對談，都能讓聽損者感受到溝通的善意，相信有助於提升人際關係及自信心。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院聽力師、護理師及耳鼻喉部部長）

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