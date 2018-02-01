耳膜幾乎全破 微創手術救聽力

2018-02-01

圖‧文／何宗祐

53歲朱先生（化名）因聽力漸失而來求診，他主訴10年前曾由醫師診斷左耳的耳膜破損，但未積極治療。幾年下來，除了偶爾會有耳朵分泌物的困擾，對生活並沒有造成太大影響而選擇與疾病和平共處。

最近聽力變得很差，包括工作、社交，甚至旁人說話的聲音都幾乎聽不見，每次得請對方再重複一次，他開始擔心自己是否會從此聽不見聲音。

檢查發現，朱先生的耳膜已接近全破損的狀況，必須做修補手術，在評估身體狀況及討論後，病人選擇接受微創耳內視鏡修補手術，術後恢復順利，聽力也大幅進步。

微創耳內視鏡修補手術除了利用內視鏡放大視野的效果，可以有效處理中耳疾患。相較傳統手術傷口由耳朵後面切開，傷口約5至6公分，微創耳內視鏡修補手術不僅傷口小，疼痛感較少，恢復速度也比較快，是患者接受手術新選項。但若有服用抗凝血劑或耳道過度狹窄者，可能無法使用此種手術治療，因此完善的醫師評估以及諮詢十分重要。

耳膜破損容易引起聽力障礙、頭暈、耳朵流膿、耳鳴、暈眩等症狀，造成的主要原因為感冒後併發中耳炎，中耳炎若沒有即時診斷與治療，因此造成耳膜的破洞，當反覆的中耳炎，可能會造成中耳聽小骨的破壞、內耳神經細胞的受傷。耳膜破洞如果沒有修補，則會造成中耳腔反覆的發炎，進而影響中耳聽小骨，內耳聽神經，而造成無法痊癒的耳鳴、暈眩、耳聾等。

在微創耳內視鏡手術後應注意在耳膜癒合前，3個月內不能搭飛機、爬山，游泳、洗澡時也要避免髒水進入，並定期回門診追蹤，檢查聽力狀況。

提醒當發現耳朵分泌物增加，或聽力下降、經常性的暈眩時，就應該到醫院進一步詳細檢查。

（作者為大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師）