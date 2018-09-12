醫病》小孩答非所問聽不清 恐「積液性中耳炎」聽力下降

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠說，過度增生肥大的腺樣體（藍圈）會讓細菌容易沾黏而扶搖直上進入中耳。（台北慈濟醫院提供）

2018-09-12 15:08

〔記者邱書昱／新北報導〕即將上小學的萱萱，平常口齒伶俐，但最近媽媽發現她開始答非所問，詢問也沒有反映，帶到台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠就診後發現是「積液性中耳炎」，在鼻腔後方靠近耳咽管的腺樣體也出現過度增生現象，安排引流手術後，終於聽得清楚。

黃韻誠表示，中耳炎是孩童很常見的一個疾病，一歲以前的嬰幼兒，約有60％以上感染過中耳炎，三歲以前則高達80％以上的兒童有病史；幾乎所有6歲以下的兒童都至少感染過一次中耳炎。

黃韻誠說明，造成兒童容易發生中耳炎的主因，來自於腺樣體的過度增生以及耳咽管發育尚未成熟，兒童感冒時，細菌比較容易由鼻咽部的開口進入中耳腔而造成感染，腺樣體剛好位於鼻咽部耳咽管開口附近，過度增生肥大的腺樣體使得細菌更容易沾黏而扶搖直上進入中耳。

黃韻誠說，感染後中耳所產生的分泌物若是無法即時排出，則會形成積液性中耳炎影響聽力，會有耳塞、耳悶、耳鳴、聽力損失等狀況，可以透過顯微手術，在耳膜放置引流管，將耳內積水引流出，並同時將過度增生的腺樣體削薄，這種引流管置入後，平均半年到一年間，會自行脫落至耳道外，脫落後大部分的置入洞口也會自行癒合。

由於聽力對小朋友的語言學習發展相當重要，黃韻誠提醒，家有幼童的父母，務必留意孩子的行為和聽力反應，若有反覆中耳炎、與同年齡的孩子相比說話較不清楚、答非所問等狀況，趕緊到醫院做聽力檢查。