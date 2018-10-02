醫病》耳廓假性囊腫嚴重恐影響聽力 醫師：勿不當用力折搓拉扯耳朵

奇美醫院耳鼻喉部鼻科主任林志勳（左）指耳廓假性囊腫如未妥善治療，病情惡化嚴重恐會影響聽力。（記者王俊忠攝）

2018-10-02 20:36

〔記者王俊忠／台南報導〕35歲邱先生近來沒掏耳朵也沒撞到耳朵，右耳卻突然熱腫起來，到診所就診，醫師判斷是耳朵發炎，吃消炎藥過2天耳朵居然更加腫脹，轉診奇美醫院詳細診斷是耳廓假性囊腫，接受手術後病症才消失。醫師提醒民眾平時勿不當用力折搓拉扯耳朵，避免產生這種病症。

奇美醫院耳鼻喉部鼻科主任林志勳醫師表示，耳朵外露在身體外部稱為耳殼，耳殼又稱耳廓，耳廓假性囊腫也被稱為耳廓漿液性軟骨膜炎，因其囊壁無上皮層，故稱假性囊腫，此病多見於成年男性，發病年齡一般在30～40歲，多發生在一側耳廓，囊腫多發生於耳廓腹側面，呈半球形隆起，界限清楚，皮膚色澤正常，硬或有波動感。

林志勳說，耳廓假性囊腫形成原因和受傷較有關，如撞擊、外傷會使軟骨結構變脆弱；若無明顯外傷病史，可能和長期慢性壓迫耳朵有關，當耳朵受傷軟骨會分泌一些發炎酵素破壞耳軟骨，造成發炎的組織液累積在軟骨層中間，最後形成耳廓假性囊腫，也可能與出生時發育缺陷有關。

對此病症，林醫師提醒患者如果放任不管，最終會導致耳廓變形，甚至整個耳廓外觀塌陷、萎縮，當耳朵嚴重變形時，會間接影響聽力、收音功能，無法準確辨別聲音的方向來源，民眾平時要避免不當用力的折搓或拉扯耳朵。治療上有小範圍的穿刺抽液；大範圍常需手術，治療方法需由醫師審慎評估。