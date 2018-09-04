醫病》工程師常跑工地聽力受損 戴助聽器找回好聽力

亞大醫院耳鼻喉部部長田輝勣（右）建議民眾若聽力退化，可藉由配戴助聽器，重新恢復好聽覺。（示意圖非文中患者，記者陳建志攝）

2018-09-04 20:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名55歲黃姓女工程師，經常要到吵雜的工地監工，近年來卻常因聽不清楚同事說話內容，要求「再說一次」，讓同事覺得故意找麻煩，甚至返家後開音樂放鬆，卻因為音響聲音太大被鄰居投訴，懷疑聽力有問題就醫檢查，才發現因退化出現「感覺神經性聽力損失」，經醫師建議配戴助聽器矯正，又恢復年輕時的好聽力。

亞大醫院耳鼻喉部部長田輝勣今天表示，這名女患者從事工程業，經常前往工地現場監工，且一待就是一整天，但5年前開始發現常聽不清楚別人跟她說的話，尤其下班後習慣聽音樂放鬆，但不知不覺音量越開越大聲，甚至影響到鄰居，朋友懷疑她聽力出問題，建議就醫檢查。

田輝勣表示，檢查後發現她無法聽到高頻的聲音，確診為「感覺神經性聽力損失」，因無法藉由藥物及手術治療，因此建議配戴助聽器，每天約戴6到8小時，洗澡、睡覺時則可拿下來，經矯正後黃女又可聽到細微的鳥叫蟲鳴聲，不但改善人際關係也恢復自信。

田輝勣表示，這名患者症狀是因退化造成，一般民眾約從40至50歲開始，因耳朵的內耳毛細胞漸漸萎縮，聽力會開始下降，而她因為常處在噪音大的高風險環境，因而加速聽力的退化，甚至影響到正常生活。

田輝勣指出，遺傳、疾病、暴露於噪音中、老化等因素都會造成聽力受損，除了會影響聽覺清晰度、語言接收、聆聽專注度、身體平衡外，情緒、認知、自信心、人際互動也會受影響，甚至有研究發現聽力受損會增加罹患失智症的風險。

田輝勣因此建議民眾，若發現自己或家人有聽力退化的現象，要儘快到耳鼻喉科接受檢查，經醫師評估後，再決定是否配戴助聽器，對症治療才能有效改善聽損者的聽能，提升生活品質。