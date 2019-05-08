林岱樺提農地工廠轉手鬆綁 環團轟毀農

2019-05-08

〔記者劉力仁、彭琬馨／台北報導〕立法院經濟委員會前天通過「工廠管理輔導法」部分條文修正案初審，通過低污染未登記工廠二年內納管；另外，政院版及林岱樺版「十年內取得特定工廠登記者，可生生世世在農地上」之條文進入協商。環團昨天召開記者會痛批林岱樺提出納管農地工廠可自由買賣提案，變相鼓勵全民炒作農地變工廠，如同毀農滅國。

變相鼓勵全民炒作農地變工廠

目前全國約有三萬八千家農地工廠，前天初審通過未登及臨登工廠符合低污染產業者，需在修法後五年改善完成並取得「特定工廠登記」，若未取得者，十年到期則斷水電。「特定工廠」設有不得轉手、不得變更負責人等七大限制，當天林岱樺力主再鬆綁，但在未取得共識下送朝野協商。

環團籲特定工廠需有落日條款

多個環團昨天召開記者會，呼籲修法應奠基在新增建違章工廠即報即拆、中高污染優先處理，「特定工廠」需有落日條款，明確納入「資訊公開」及「公民訴訟」條款；當地方政府怠惰執法，民眾有救濟手段。

環境法律人協會秘書長林子琳批評，政院版的「特定工廠」登記未設落日條款，日後違章工廠透過繳交回饋金，將可生生世世在農地上經營，污染農地。

台灣農村陣線王章逸表示，林岱樺提案的幾項附帶決議，包括放寬隔離綠帶應有一．五公尺的限制、建蔽率提升到七十％、容積率提升到三百％，將讓農地工廠佔地為王。地球公民基金會專員吳其融表示，林岱樺版本將農地變更成建地「特定目的事業用地」的回饋金由原先五十％農地現值，降為特定工廠公告土地現值五％計算，將導致許多農地轉為建地開發。譬如公告現值一坪一萬元之農地，現行必須繳交每坪五千元回饋金，林岱樺版本只需五百元。

林：合法化後不應限制買賣

林岱樺受訪表示，行政院提出的列管、輔導與合法三階段，前兩階段她都贊成，僅有在最後的合法階段，主張刪除對農地工廠商業行為的限制；既然政策已經要讓農地工廠合法化，為何要在最後合法階段對農地工廠的商業行為有諸多限制？她認為，高標準不代表能讓違章工廠減少，應「立法從寬、執法從嚴」，才能有效減少農地違章工廠的數量。

《工廠管理輔導法》初審過關，環團批林岱樺毀農滅國。（記者劉力仁攝）

工廠管理輔導法修法各版本主要差異

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