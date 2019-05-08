私校退撫新制 月領估增4000元／928起將可增額提撥 明年可選擇分期、部分、延後請領

2019-05-08

〔記者林曉雲／台北報導〕私校退休可望領更多！私校退撫儲金邁入第十年，相對於現制退休金一次領，明年元月起將實施分期請領、延後請領及「人生週期基金」新選擇等多項新制。新制適用對象為二萬七千多名退休老師，以及在職的五萬三千多名老師共計八萬多人。如以三十年的年資退休估算，明年起每月領到的退休金可望增加四千元以上。

8萬多人可受惠

私校退撫儲金管理委員會董事長劉維琪說明，從二○一三年自主投資成立以來，迄今年四月，各投資組合「累積報酬率」為保守型十二．六五％、穩健型卅九．六四％、積極型卅九．○八％。今年以來報酬率分別為五．三六％、十．九九％、十四．二七％，表現不俗。

私校退撫儲金投資報酬率高

管委會執秘賴俊男說明，九月廿八日起將可再增額提撥，老師可選擇是否要再多提撥薪水的四．二％，此額度可免稅。此外，從明年一月一日起，老師退休後可選擇把錢留在儲金中投資，亦即分期請領、部分請領或延後請領。

賴俊男舉例，私校老師年資卅年退休跨新舊制，退休拿到公保年金每月約二萬元，私校退撫年金終身可領月退約一萬五千元，依現制目前每月約可拿到三萬五千元。但明年採取分期請領，九十九年退休以後約有二萬七千多人，如以收益率四％推估，退休老師把錢交回儲金再分期請領，每個月可領到的錢有機會增加四千元以上。至於延後請領，則是退休之後可選擇先不領，把錢放在儲金內，等待市場投資狀況轉好再領出。

人生週期基金可依年齡配置

明年元旦也會實施人生週期基金新制，賴俊男表示，老師在私校教書時如未選擇儲金類型，目前是納入保守型，明年起則會歸為人生週期基金，電腦系統依老師的年齡作最好的配置，年紀愈輕就可增加積極型比率。

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