專家喊話業者︰讓一般人吃得起

2019-04-28

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣小吃馳名海內外，但隨物價波動，許多原本只要銅板價的小吃，價格翻倍；美食家看法不一，有的認為，物價上漲，小吃漲價實屬合理，小吃若能趁此機會透過外觀、內容創新提升價值，可創造話題；但也有美食家認為，小市民薪水沒漲，漲價可能流失客源，必須平抑物價，讓小市民消費得起。

「店家應思考如何平抑價格」

美食作家胡天蘭認為，「小吃」顧名思義就是一般民眾在吃的食物，應該很平價，現在物價漲可是薪水沒有漲，對小吃業者造成很大成本負擔，不漲價面臨虧本，漲價卻可能流失客源。

她認為，業者如果調整內容或外觀後決定漲價，卻無法被民眾接受，還是必須思考如何平抑物價。

美食家張瑀庭則表示，台灣與其他亞洲國家如日本、韓國、泰國、中國上海、新加坡等地區比起來，物價還算便宜。但小吃成本高，主要在於小吃通常是現做的，且備料時間可觀，屬人力密集產業，加上原物料、瓦斯等周邊物價波動，漲價是合理的。

美食家建議趁機升級、製造創意

不過張瑀庭也認為，漲價之餘，若能將小吃「升級」，將是維持顧客回流重點，包括提供更好的用餐環境、口味推陳出新、造型外觀展現創意等，反而會創造另外機會。

吃遍各種美食的部落客蘇珊說，現在小吃業相當競爭，價格當然是重要因素，不過隨著來台的國外觀光客增多，如果傳統小吃能從原有樸實美味的基礎出發，再加上口味或造型創新，除了讓本地客耳目一新，也可吸引外來客眼光，在一片漲價氛圍中，產生求新求變的話題，應該能吸引民眾願意花錢消費。

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