台大系統 3校可跨校修輔系

2019-04-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學共同合作，陸續通過各校教務會議，將推出跨校修輔系，讓校內學生更多跨域學習機會，畢業證書可互相標註，但仍須報教育部核備，預計今年八月的一○八新學年起實施，未來不排除朝跨校雙主修邁進。

8月起實施 未來不排除跨校雙主修

台師大教務長陳昭珍說，三校同組台大系統，已做到每年六千人次跨校相互選課，達到跨域學習，去年也啟動跨校修習學分學程，日前更進一步推動跨校輔系，台師大昨日教務會議正式通過，但尚有配套需討論，如音樂、體育、美術等術科，無法無條件開放輔系，需保留甄試學生資格。

台大教務長丁詩同則表示，合作最大精神就是要三校截長補短，如台師大有藝術、音樂相關領域、台科大在工業、設計與實作上有名，都很吸引台大學生。但是否開放跨校生輔系，仍須尊重科系選擇，如醫學系、牙醫系本身就不開放任何校內外學生輔系。

台科大教務長莊榮輝則說，跨校輔系制度採「登記制」，開課前會先掌握名額，並與各科系協商，確認系所師資人力及資源可負擔；期待跨校後讓學生彼此交流，產生同儕壓力，可望互相競爭成長。

丁詩同說，跨校輔系未來需送教育部核備，預計一○八學年可正式推出。陳昭珍表示，輔系資格採申請登記制，但學生須修業完才能取得輔系證明，加持畢業證書，未來不排除再朝跨校「雙主修」邁進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/