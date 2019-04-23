「八萬是小錢」 網紅囂張直播起飛被送辦

2019-04-23

〔記者陳宜加／台北報導〕一名直播主四月十八日搭乘華信航空從松山飛往澎湖的班機，在飛機起飛過程中開直播，網友提醒影響飛安且恐遭開罰，他竟囂張回說是小錢。民航局昨將當事人移送法辦，並以他做了不良示範，建議檢方嚴懲，最重可處五年有期徒刑。

根據民航局調查，四月十八日華信從松山飛往澎湖的AE365班機，旅客登機後，該名陳姓直播主在飛機已在跑道滑行時，違規使用手機，並在網路直播飛機起飛過程，因有影響飛安疑慮，民航局立即展開調查。

民航局副局長方志文指出，民航法明文規定，除非經民航局公告並經機長許可、或機組員宣布可以使用，否則航空器飛航過程中，不得使用任何干擾飛航或通訊的器材。當事人在飛機關艙門後直播，明顯違法。

民航局昨前往華信航空公司調閱相關資料，經查華信航空艙單、詢問相關人員，並確認該名陳姓旅客身分，當天確實有登機，且在網路直播前，機組員已完成禁止使用手機相關宣導，因而將全案移送檢方偵辦。

最重可處5年或15萬元罰金

方志文表示，檢視影片，直播過程中有多名網友提醒直播行為違法，但當事人竟以「八萬是小錢」等言詞回應，無視飛航安全與法規，民航局建議從重處罰。根據民航法規定，最重可處五年以下有期徒刑、拘役或十五萬元以下罰金。

民航局標準組長林俊良補充說明，由於當事人登機後更換座位、改坐後排靠窗座位，直播拍攝艙外，且因是空服員看不見的位子，航空公司無法主動察覺。

方志文強調，直播行為可能造成飛機通訊與駕駛艙儀表、設備干擾，嚴重影響飛安，特別是在飛機起飛與降落階段，呼籲乘客搭機時遵守規定與機組員宣導。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/