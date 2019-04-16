住戶反對…建築師王大閎虹廬列歷史建築

2019-04-16

〔記者楊心慧／台北報導〕位於大安區濟南路三段、國寶級建築師王大閎建築作品「虹廬」目前為私宅，昨經台北市文資審議委員會投票，以九比四通過列為「歷史建築」。由於列歷史建築將影響住戶及周邊鄰居未來改建規範，也將提高王大閎其他私宅建築列古蹟或歷史建築的可能性，虹廬住戶揚言抗爭到底。

附近每坪至少70萬 周邊改建受影響

虹廬為王大閎曾住過的第二間私宅，約在一九六四年落成，為現代主義特色四層樓集合住宅，共有四戶，外觀為白色，特色是外觀立面和天井，目前附近房價每坪約在七十至一七五萬元間。台北市文化局去年七月偕同文資委員至虹廬會勘，住戶皆不願被指定為文資，擔心未來無法都更，價值變低。

王大閎作品 學界將全部提報文資

王大閎建築研究與保存學會秘書長徐明松表示，王大閎建築作品很多，著名的包括國父紀念館、亞洲水泥大樓，私宅的部分應超過四十棟。目前先就王大閎曾住過的自宅做提報，下一步可能提報的私宅，包含列冊的天母弘英別墅、良士大廈等，未來朝全部提報為目標，希望王大閎的作品都能是文資，成為台灣重要資產。

王大閎建築研究與保存學會去年提報「虹廬」為文化資產，虹廬所有權人代表林宜蓁強調，應重視所有權人權益，否則就是違背憲法保障人民財產的基本精神，住戶將抗爭到底。林宜蓁指出，該建築屋齡老舊加上個人使用問題，原有設計早被破壞，已不是當初格局。

文資委員郭瓊瑩表示，該建築設計特別，仍有保存價值。文資委員薛琴則指出，成為歷史建築後，住戶仍有產權，只是限制使用，並可用容積移轉的方式補償。

住戶李志甫受訪說，不少私人房產在登錄為文資後，常遭刻意破壞，這就是官逼民反，或許沒被列為文資，反而還能獲得長久保存。

王大閎建築研究與保存學會原打算承購虹廬，但總坪數超過二○○坪，價值上億，協商破局。郭瓊瑩表示，民眾財產需受保護，或許政府可媒合建商、企業界捐錢購屋，讓此處成公共場所，展覽王大閎相關建築資料。

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