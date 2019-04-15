達文西手術兩頭賺? 健保規定不清楚 醫界嘆救人變罪人

2019-04-15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署經大數據分析發現，三十八家醫院七八一○件手術申報異常，疑似一方面向民眾收取達文西手術費用，另一方面又向健保以腹腔鏡手術名義申報給付，涉嫌「兩頭賺」，金額高達三．五五億元。但醫界大多認為是健保規定不清楚，「救人」變「罪人」，很無奈！

達文西手術透過微小開口，由醫師操作機器手臂執行切除、修復與縫合等處置，可提高精準性、降低風險，缺點是費用高昂。

健保署近期取得達文西手術儀器廠商提供的手術數量，再對比健保給付案件，發現部分異常。健保署統計，二○一五年三月至今年二月，七八一○件疑似申報異常，以台北醫學大學附設醫院占二一四四件最高，其次是中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院、台大醫院，且以婦產科、泌尿科占四十一％最多。

北醫附醫婦產部主任劉偉民強調，早期健保僅給付傳統剖腹手術，若患者要接受腹腔鏡手術，須另付一筆設備、耗材費用。如今健保已給付腹腔鏡手術，但尚未納入達文西手術，醫院向健保申報給付腹腔鏡手術，再向病人另收達文西手術設備、耗材費用，做法相同卻行不通？

劉偉民認為，若患者選擇達文西手術，連原本可獲得健保給付的腹腔鏡手術額度都要變成自行負擔，豈不是懲罰患者？

若不以腹腔鏡申報 費用轉嫁病人

台灣泌尿科醫學會秘書長蔡宗佑也說明，患者開刀除了涉及耗材費、特材費外，尚有醫護人員手術點值。現在爭議點在於選擇達文西手術的病人，醫院收取自費的材料，醫護人員手術點值則以腹腔鏡手術向健保申報給付，否則這筆費用將轉嫁給病人自行給付，未必公平。

台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅則指出，有些患者接受達文西手術進行大腸癌治療，但在手術過程發現有疝氣或腸沾黏等其他問題，利用腹腔鏡手術一併處置，當然也須申報健保給付，呼籲健保署訂出更明確的規範。

健保署要求醫院清查 19日前回覆

另有醫界人士提出，有同名患者因疾病所需，在手術過程或不同日期先後接受達文西及其他手術，或是同時由兩名跨科別醫師為同位患者以不同手術治療，所以有自費也有申報健保。健保署的統計須予以釐清，不能一味說成詐健保、傷害醫譽。

健保署副署長蔡淑鈴回應，已請醫院自行清查疑義案件，再於四月十九日前回覆，屆時將視結果決定後續處理。

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