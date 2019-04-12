日月光排廢案 4人緩刑定讞

2019-04-12

〔記者張文川／台北報導〕已故導演齊柏林生前在《看見台灣》電影中，揭發的日月光公司偷排廢水、污染高雄後勁溪一案，高雄高分院前年八月更一審依違反廢棄物清理法，判處日月光廠務處長蘇炳碩等四人，各一年四月至一年十月刑期，緩刑四或五年；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

判決指出，二○一三年十月一日上午，日月光委託漢華公司派員到K7廠施工，卻未告知已停止鹽酸的自動設定，造成鹽酸溢流，廢水所含的鎳、銅濃度超過標準，蘇炳碩等幹部、員工，未開啟回抽馬達處理廢水，致使有害的污水直接流入後勁溪，違反廢棄物清理法。

高雄地院一審將蘇炳碩等四人各判刑一年四月至一年十月、緩刑四至五年；高雄高分院二審改判全無罪，但最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院前年八月更一審再度判有罪，刑度維持一審的蘇炳碩一年四月、廢水組主任蔡奇勳一年六月、專案工程師游志賢一年十月、劉威呈一年八月，各緩刑四或五年。

四人皆主張只是過失，不是故意行為，上訴三審；最高法院昨認為，更一審已說明此案為何適用廢棄物清理法，不能只因日月光有廢水處理設備，就認為本件有害的廢水不屬於廢棄物，環保署的舊見解不能拘束法院，判決未牴觸五二五釋憲案的信賴保護原則。

4人未停工、回抽 最高院認定故意排放

最高院認為，蘇炳碩有權決定暫時停工，以避免繼續排放超標廢水，蔡奇勳、游志賢、劉威呈三人對廢水排放有監督權限，也知道只要即時啟動回抽設施，可適度延滯對外排放廢水，但四人仍任由廢水排入後勁溪，有棄置廢棄物的故意與行為，確實有罪，駁回上訴確定。

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