米其林必比登推介夜市 24家上榜

人氣小吃「藍家割包」、「老牌筒仔米糕」…等15家首度獲選
〔記者蕭玗欣／台北報導〕繼上週公布必比登推介十二家平價餐館名單，台北米其林昨再公布必比登推介廿四家夜市小吃名單，公館人氣名店「藍家割包」、五十年老店「大橋頭老牌筒仔米糕」等十五家小吃攤，首次進入米其林指南。美食評論家認為，今年夜市名單多是耳熟能詳的排隊名店，缺乏新意，且缺少滷肉飯、蚵仔煎等國民美食，有點可惜。
多名店乏新意 沒滷肉飯較可惜
台北米其林指南二○一九共收錄五十八家「必比登推介Bib Gourmand」店家，包括卅四家餐廳及廿四家夜市小吃，完整名單和獲選的星級餐廳預定四月十日完整公布。
台北米其林指南 10日公布星級餐廳
今年獲選為米其林夜市小吃的南機場夜市「阿男麻油雞」，提供養生麻油雞，現場可加湯，不過雞腿通常晚上七點多就銷售一空；「臭老闆」主打現蒸純素臭豆腐，配上香菇和九層塔，香氣撲鼻。
今年南機場夜市有兩家首度獲選，「松青潤餅」的潤餅卷裡填滿十種不同餡料，是不少饕客最愛；「無名推車燒餅」靠近夜市盡頭，總有顧客大排長龍，推薦甜酥餅和長燒餅。
寧夏夜市中，「劉芋仔」的香酥芋丸外殼香脆，芋蓉綿細，蛋黃芋餅裡包裹豬肉鬆，滋味濃郁；「豬肝榮仔」的豬肝湯湯汁鮮甜、豬肝爽脆，更別錯過淋上甜辣醬的肉粽；「方家雞肉飯」則是首度獲選的店家。
饒河夜市中，今年新獲選店家有「阿國滷味」和「紅燒牛肉麵牛雜湯」，後者甚至沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。
國際觀光客必去的士林夜市，今年也有兩家新面孔，分別是「鍾家原上海生煎包」和「好朋友涼麵」。臨江街夜市則有「梁記滷味」、「駱記小炒」、「天香臭豆腐」和「御品元冰火湯圓」入選。
今年米其林指南還新增公館夜市、延三夜市和華西街夜市。公館夜市有「雄記蔥抓餅」、「藍家割包」獲選；延三夜市有無名的「高麗菜飯、原汁排骨湯」、「大橋頭老牌筒仔米糕」，還有自一九六○年代以來就深受當地人歡迎的「施家鮮肉湯圓」。華西街夜市則有「小王清湯瓜仔肉」。
評論家喊廟口、菜市場也有美食
美食評論家張瑀庭表示，今年米其林指南推薦名單小吃明顯偏多，顯示台灣高端餐飲仍不夠。此外，推薦夜市小吃是方便國際觀光客前往，但台灣的廟口、菜市場也有很多不錯的小吃攤、老店，只鎖定夜市太可惜，且這次名單都是眾所皆知的排隊名店，讓人覺得無新意，整體來說此次名單趨於保守。
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