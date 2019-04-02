何煖軒遭點名下台 業界憂 恐變相鼓勵罷工

2019-04-02

記者陳宜加、黃以敬／新聞分析

成也罷工、敗也罷工。華航董事長何煖軒二○一六年在空服員罷工危機中接任董座一職，迅速化解罷工風波，卻因全盤接受罷工訴求而引議、背後更肩負華航沉重經營壓力；今年機師罷工，他不再全盤妥協、欲與機師職工等外部工會抗衡，反遭點名下台。

部分交通產業人員憂心，華航機師罷工社會正反看法不一，強調「罷工不能被當作提款機」而遭工會點名要求下台的何煖軒卻遭撤換，恐怕未來交通產業工會抗爭更難遏止。接棒的謝世謙面對華航勞資協議未必有蜜月期，長榮航空勞資協商也將更受罷工威脅，交通事業要談穩健永續經營恐怕更難。

強調「罷工不能被當作提款機」

何煖軒出身警界，素來給人「硬漢」形象，身段柔軟但作風強硬，歷任交通部高公局、高鐵局、台鐵局長、常次與機捷董事長，歷練完整；二○一六年華航空服員罷工，他臨危授命接掌華航，成功化解危機。

在何煖軒任內，華航營運連續三年繳出獲利佳績，每當交通部長懸缺，何煖軒總被點名，雖官職仍僅止於華航，但他善用華航資源，為政府外交助攻。如去年開航美國安大略、促進台美關係，甚至境外通關，以及今年配合蔡英文總統出訪友邦，帛琉航線再增班。

為了公司永續經營，面對機師罷工，何煖軒堅守底線，尤其對於工會要求降低酒測、對主管票選等諸多涉及飛安與公司治理相關訴求不願妥協。但罷工落幕後，仍不敵來自交通部高層、藍綠政界要檢討華航高層人事的壓力。

「最懂華航」的謝世謙出線接任董事長，但華航勞資爭議尚未結束，後續企業工會、修護工會、重啟協商的空服員工會，均醞釀發動爭議行為。撤換董座之後，是否交通部高層與華航對於未來工會抗爭都還會有更大的妥協接受？交通產業界更憂心長榮、台鐵等工會抗爭恐怕更熾。

業界直言，華航因空服員罷工撤換當時的董事長，又因機師罷工再撤換何煖軒，恐變相鼓勵罷工，對於華航絕非好事。頻繁更換董事長可能導致內部派系鬥爭加劇，況且站在股東角度，何煖軒並未重蹈照單全收的覆轍，任內也並非毫無建樹。

華航董座 何煖軒卸職 謝世謙接任。（資料照）

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