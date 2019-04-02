華航董座 何煖軒卸職 謝世謙接任

2019-04-02

謝出身華航基層 化解機師罷工風波是出線關鍵

〔記者陳宜加、黃以敬、陳鈺馥、李容萍／綜合報導〕華航機師罷工造成旅客延誤及社會爭議，一度主張與華航外部工會抗衡的華航董事長何煖軒，卻遭點名檢討撤換。行政院及交通部拍板，何煖軒卸下華航董事長職務，由華航總經理謝世謙接任；身為華航最大股東的航發會昨召開董事會，無異議通過謝世謙接任華航董事長並兼任總經理。

謝世謙兼任華航總經理

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，華航按程序須先召開董事會，才能產生董事長，交通部再將新董事長名單呈報政院核定，政院尊重董事會決定。

何煖軒強調「做人做事俯仰無愧」

何煖軒不多做回應，但強調「自許做人做事俯仰無愧，去留但求身影瀟灑！」據了解，政院將安排何煖軒的去處，但尚未定案。

航發會人員表示，今天將發函華航召開臨時董事會，董座交接時間由華航決定。為穩定華航，謝世謙將兼任總經理，過去時任華航董事長趙國帥也曾兼任總經理。

航發會擁有華航卅四．四五％股權，且逾半數董監事為交通部、國發會、財政部等官方代表；加上行政院國發基金等泛官方持股近五成，歷任董事長均為官派。

對於華航董事長人事更換，交通部高層昨日均相當低調、未做說明。但據了解，交通部長林佳龍上任不久就遇到華航機師罷工，希望迅速化解風波，對於何煖軒欲與工會抗衡、不願同意所有罷工訴求的做法有微詞；罷工風波落幕後，林佳龍堅持換掉華航董座，曾徵詢前交通部長、前台中市副市長林陵三接手意願，最後確定由謝世謙接任。

前台中市副市長林陵三 曾獲徵詢

謝世謙華航基層出身，任職近四十年，曾任華航台北分公司營業經理、派駐印尼、高雄分公司總經理、澳洲分公司總經理、行銷副總、華儲董事長等職務；二○一六年在空服員罷工後，接任華航總經理。

此次謝世謙出線關鍵，在於是化解華航機師罷工風波一大功臣，作為華航協商代表，不僅熟悉業務與成本，也釋出誠意，獲得工會認同。華航內部人士分析，也應是期待新董座未來可更有效處理華航勞資爭議。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，謝世謙資歷深，治軍甚嚴。機師工會常務理事、華航機師陳蓓蓓表示，樂見專業經理人且是基層出身的華航人帶領華航一起打拚。

桃園市長鄭文燦表示，謝世謙是老華航人，跟地方、員工溝通都相當良好，希望華航在未來能夠繼續進步。

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