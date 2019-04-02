中國政治採購虱目魚 承諾2160噸、成交19噸／農委會：中國常開「芭樂票」 中央、地方應合作確保訂單落實

〔記者簡惠茹／台北報導〕農產品外銷眾所樂見，但中國政治性採購卻常常變成「芭樂票」！
中國官方人員二○一一年承諾買台灣香蕉五千多公噸跳票，二○一五年承諾採購兩千一百六十公噸虱目魚僅實現十九公噸，更造成當年虱目魚池邊價格下滑到八年內最低，二○一六年中國喊出買台灣水果三千公噸也未兌現。農委會主委陳吉仲昨到立院備詢直言，中國政治性採購由於不是市場因素，導致最終多以失敗收場，農民的權益受到傷害，「台灣不能放棄中國市場，但是絕對不能依賴它」。
政治採購沒有政策補助就會停止
農委會昨在立法院經濟委員會中，針對兩岸農產貿易進行分析報告。
報告指出，中國通常會預告採購哪些縣市的農產品、實施額外補貼、達成特殊目的，例如解決生產過剩農產品博取農民好感、給予親中縣市或團體特殊訂單；比如二○○九年到二○一五年間，中國官方就是利用台灣政黨、政治人物及農會等團體，向台灣特定單位組織，政策性採購或契作農產品。
陳吉仲指出，中國也會透過國營事業進行操作，例如上海果品、南通果品等公司向台灣農民團體、在台轉投資公司採購。中國也會給予政策補貼，以廈門為例，採購台灣出口的果品，每貨櫃補貼六百到七百人民幣。
2015年虱目魚池邊價跌到8年最低
因此，政治採購一旦沒有政策補貼就會停止。且中國國營事業不以獲利為目的，進口後即進行拋售，未進入相關批發市場銷售，反而擾亂台灣產品在中國市場的銷售。農民因預期心理生產，也會打壞國內市場行情。
以虱目魚政治採購為例，二○一一年到二○一五年，台灣學甲食品公司與中國上海水產公司進行契作，結果每年出口均未達原承諾契作數量，二○一五年中國承諾採購兩千一百六十公噸，最後成交只有十九公噸，造成當年國內虱目魚池邊價格大跌，均價從前一年的每公斤八十五元跌到七十元。
二○一一年當時的山東省長姜大明，率領山東訪問團訪台，宣稱要採購五千五百公噸香蕉，但當年只買一千七百公噸，而二○一一年到二○一八年台灣所有銷往中國的香蕉，也僅只有兩千八百八十公噸。
預告採購藍八縣市水果 三縣掛零
蔡政府上台後，二○一六年中國派出「中華全國供銷合作總社」組團，刻意到泛藍八個縣市洽商農產品合作並大做宣傳。中國國台辦發言人馬曉光宣稱，中國企業表達有意向台灣採購水果三千公噸，但一年後，南投縣、金門縣、台東縣都坦言掛零。
陳吉仲指出，二○一二年台灣和中國兩邊農產品貿易不到四億美元，去年將近二十五億美元，成長五倍，創下歷史新高，從數字就可看出民進黨政府沒有鎖國。目前農委會要做的，就是成立農產品外銷平台，加強冷鏈物流系統，且中央地方合作，確保訂單可落實，不再變成「芭樂票」！
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