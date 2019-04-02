東南亞國家也受害！中菲簽訂240億美元MOU 只落實10.2億

2019-04-02

〔記者簡惠茹、謝君臨／台北報導〕中國所謂的合作備忘錄（ＭＯＵ），東南亞國家也受害。立委賴瑞隆指出，中國跟菲律賓的兩百四十億美元只落實十．二億美元，達成率不到五％，東南亞海外援助金額承諾一千零七十億美元，只有援助五十九億美元。

賴瑞隆昨天在立法院經濟委員會指出，中國跟菲律賓從二○一六年六月到去年四月簽下的兩百四十億美元合約，最後實現的金額只有十．二億美元，達成率不到五％；二○○一年到二○一一年中國承諾的東南亞海外援助金額一千零七十億美元，但實際上只有援助五十九億美元。

賴瑞隆表示，簽ＭＯＵ沒有實際效力，中國政治訂單本來就存在高度風險。農產品政治契約最後往往會讓農產品付出慘痛代價，且持續在發生；因政治採購造成農民預期生產，可能造成價格衝擊。他請農委會整體思考因應，協助各縣市首長真正落實訂單，不要因政治採購對農漁民造成傷害。

農委會主委陳吉仲表示，類似這種政治採購，當初承諾與後續執行有重大差異，他不反對把政治採購的光環給相關政治人物，但是他更在乎採購無法落實的話，會誤導農民生產相關產品，賣不出去的話影響農民權益，進而影響國內通路和價格，各地方政府積極爭取到訂單，希望能跟農委會合作，提供農委會品項、金額、交貨日期等資料，中央與地方合作具體落實訂單。

陳吉仲解釋，縣市簽約出口農產品有許多需農委會協助之處，包含防檢疫、用藥規定、集貨包裝等等；沒有農委會協助，保證各地方政府拿到的合約一定無法達成，他可親自向高雄市長韓國瑜請教交易內容並提供協助，希望能更保所有訂單成真。

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