分級醫療有「黑數」！大醫院下轉轉診單 4成「不知去向」

2019-04-01

〔記者林惠琴／台北報導〕政府力推分級醫療，但去年七至十二月大醫院開出七萬多件下轉轉診單，卻僅四萬多件實際到轉入院所看病，代表不少患者拿了轉診單卻不去，形成轉診「黑數」，甚至恐回流大醫院；且去年就醫超過九十次有三萬多人，更有人高達五八一次，等於天天看病，醫界呼籲政府需了解民眾需求，並教育正確觀念，否則分級醫療恐破功。

拿了下轉單卻不就醫 恐回流大醫院

健保署統計，去年七至十二月醫學中心下轉三萬三九四八件、區域醫院下轉四萬○五七二件，但轉入院所實收數卻僅四萬四一四五件。

健保署組長李純馥說明，可能民眾拿了轉診單卻未去，也可能轉診單期限三個月、上述數據未能完全反映同期間轉診實際情形。

3萬多人去年就醫逾90次 最高581次

民眾就醫不只轉診「黑數」問題，也有高診次就醫現象。健保署統計，去年就醫次數超過九十次共三萬四千人，花費健保三十億元，主要以急性上呼吸道感染、頭暈及目眩等最多，六十一歲以上族群為大宗，但就醫次數最高前三名均僅三、四十歲。

李純馥補充，去年就醫次數最高是一名四十二歲女性、共五八一次，以腹痛五十九次、頭痛五十一次最多，可能一直找不出病因，各科都跑遍，花費健保約五十三萬元；其次是一名四十歲男性看病五一五次，光頭暈及目眩就求診四二三次，再來是一名三十七歲男性，腹痛就診一○六次，均在輔導中。

台灣醫學中心協會秘書長李偉強表示，建立醫病關係不容易，病人從診所看到大醫院，好不容易緩解不適，但習慣在大醫院找某醫師看病時，卻突然告訴他病況穩定要下轉，不一定能接受，造成拿了轉診單不去，尤其臨床觀察老年人對「轉診」接受度更低。

台大醫院發言人王亭貴也提到，民眾就醫會考量許多因素，當告訴他要下轉，說不定他主觀感受病況不穩而不願轉。

教育正確就醫觀念 才能落實分級醫療

李偉強認為，民眾就醫權都決定在自己雙腳上，但分級醫療多從醫療院所端著手，建議政府應了解為何病人不願下轉？為何病人要四處看病？並教育民眾正確就醫觀念，才是落實分級醫療關鍵。

2017 2018年7至12月區域以上醫院門診變化

去年7月起，衛福部健保署要求區域以上醫院進行門診減量。（記者林惠琴攝）

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