怕減量未達標挨罰 醫院疑申報動手腳

2019-04-01

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署去年七月起要求大醫院門診減量，未達標部分不給付，但醫界質疑制度有漏洞，部分病人下轉名列前茅的大醫院因門診未減量達標而遭罰，有苦難言，另傳部分醫院疑將病人改列適用排除減量對象，達到帳面門診減量，看病總數還是居高；健保署表示會再觀察，並發函提醒院所注意。

穩定病例調成不穩定 可排除計量

目前門診減量鎖定輕症及慢性病穩定個案，排除重大傷病、罕病、偏遠、急診及經轉診等個案，醫界流傳部分醫院為求減量達標，可能申報動手腳，例如將原列慢性病「穩定」病例調成「不穩定」，就可排除計量。

健保統計去年下半年，醫學中心適用排除門診減量有四七四．七萬件，就較前一年同期增加四．五％。

健保署組長李純馥表示，符合排除門診減量案件確有部分高於過往，尤其有些從「穩定」變「不穩定」，但評估尚在合理範圍，會再觀察，並發函院所注意管控。

此外，去年七至十二月醫學中心下轉三萬三九四八件，前五名為林口長庚、成大醫院、中國附醫、台北榮總與高醫附醫，占十九家醫中的六十四％，但其中僅兩家兩季門診均達減量標準。

健保署副署長蔡淑鈴認為，有些醫院下轉量高卻仍未達減量標準，顯示原門診量太大，或是轉出量趕不上新增，若無實施減量，只怕門診量體更大。

醫改會籲深入分析減量原因較合理

醫改會副執行長朱顯光則認為，有些醫院本就收治較多嚴重患者，健保署不該僅追求數字上齊一的門診減量，須分析減了什麼，並評估各院輕重症比例、要求健保給付住院率須多於門診較合理。

台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏指出，健保署應持續監控，有不合理調整就應修正，至於轉診量未如預期，透過停診、提高掛號費手段，讓患者不再跑大醫院，也是減量合理方式。

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