近5年酒駕致死 僅9人判刑逾7年

2019-03-26

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院火速推動修法，加重酒駕懲罰，但立委昨出示數據，近五年酒駕觸犯公共危險罪者多達卅萬人，卻僅二．四％遭判刑六個月以上，致人死亡遭判七年以上更僅九人，儘管修法趨嚴，只怕法官仍多作輕判。

據法務部統計，近五年國內酒駕觸犯公共危險罪者總計卅萬○四○六人，遭判一年以上僅一四一人、六個月以上只有七二一三人，高達九十七％不到六個月。而致人重傷應判一至七年，一三八人中卻僅三人遭判三年以上；致人死亡應判三至十年，但五九三人中遭判七年以上僅九人。

立委葉宜津痛批，法官量刑明顯不符刑度，因而造成民怨，令人沉痛，修法勿「喝多罰少」，法律應公平競合，跨部會整合並具體改善；她也建議，酒測值○．一五以上一律以刑法論處。

立委李昆澤表示，當初修法提高刑度，主因為避免緩刑或和解取代坐牢，但目前問題是，只要符合自首要件或初犯、兩造和解等，均導致減刑。再嚴格的法律也可能因為定義模糊的要件而減刑，尊重司法院，但須反映人民心聲，多數人對於法官所作司法裁判非常有意見。

代表司法院與會的法官許辰舟則表示，法律不溯及既往，統計部分判例是發生在修法提高刑度前。而法官量刑是會有方方面面不同考量，自首是其中一個原因，也包括被害人可能認為亡者已矣、來者可追等。

但立委林俊憲呼籲，酒駕犯罪行為造成社會威脅，行政部門不應淪為法匠，僅考慮窒礙難行而不想正面效果，沒有法律是一百分，修法不是是非題而是選擇題。

另外，有人在公共政策網路平台提案，酒駕施以鞭刑，十天內有三萬多人附議。但法務部參事劉英秀表示，鞭刑對人權侵犯相對嚴重，現行刑罰制度與未來修正方向均未納入。

103～107年酒駕致人死亡 判刑統計表

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