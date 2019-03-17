多生很幸福 28歲媽8年生5胎

2019-03-17

與黑手戀愛 大三就懷孕 產後回校完成學業

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉廿八歲年輕媽媽鄭雅之，十四日生下第五個孩子，短短八年三個月連生五胎，她笑說：「一切都是緣分！」原來她念大學時認識當黑手的先生鍾志遠，大三就懷孕生產，但為了讓父母接受，仍堅持完成大學學業，而鍾志遠的老實與顧家也終獲岳父母肯定。兩人婚後連生二女三男，雖然生活忙碌，但都開心地說：「孩子們跟我們有緣，一定會認真養！」

連生2女3男 湊成2個半的「好」字

三十一歲的鍾志遠和廿八歲的鄭雅之，十四日迎接兩人的第五個孩子，這個三千多公克的男孩，是兩人的第三個兒子，連同兩個女兒，五名子女湊成兩個半的「好」字。

鍾志遠在台中市環保局工作，家住在國姓鄉，而鄭雅之住在新北市，兩人可說是千里姻緣一線牽。原來高中畢業就出來當補輪胎黑手的鍾志遠，九年多前跟朋友去台北玩，當時念大二的鄭雅之被邀去作陪，兩人談起遠距戀愛，且黑手與大學生的戀愛，遭受的壓力也不小。鄭雅之念大三時懷孕，為了不讓父母失望，她挺著大肚子上課，生產完也很快回學校，完成大學學業後，才專心回家當家庭主婦。

「孩子要跟我們 就生下來好好養」

鍾志遠很愛小孩，兩人原本目標是生三個小孩，但鄭雅之又接連懷了第四、第五胎，他也都開心地跟老婆說：「孩子要跟我們，就生下來好好養！」

鄭雅之說，生頭胎大女兒時痛了一天一夜，還打了無痛分娩針，但從第二胎到第五胎，都是只花二個多小時就生產完。她說，第二胎是兒子，還在高速公路上他就迫不及待想出來，後來由草屯消防分隊在車上接生後才送醫院。

鄭雅之坦言，很多人常問她：「生了四個孩子，帶小孩會不會手忙腳亂？」但可能是因為家裡有公婆幫忙，加上大女兒很貼心，會幫媽媽顧弟妹，先生下班後也挑起幫孩子洗澡、餵奶、哄小孩的工作，因此只感覺生活充實倒不覺得忙亂。況且看到孩子們圍在身邊撒嬌，或是看他們玩在一起，發出銀鈴般的笑聲，就覺得多生孩子是件幸福的事。

鍾志遠有四個姊姊，姊姊們生的孩子加起來有五個，而他一人就生了五個，他的姊姊們還笑說：「志遠一個就贏我們四個。」鍾志遠也得意地說：「這五個孩子是我們最大的成就！」

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