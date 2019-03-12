酒駕防制協會：有酒駕前科 不得當官、參選

2019-03-12

〔記者謝君臨、陳宜加／台北報導〕防制酒駕刻不容緩！酒駕防制社會關懷協會昨發表聲明，要求行政院宣示不派任有酒駕前科者擔任官員，也要求各政黨不提名酒駕前科者為各級選舉候選人。協會並要求立法院儘速通過有關「同車共責」的酒駕連坐行政處分之提案。

民進黨立委洪宗熠、葉宜津等人召開「人神共憤！酒駕累犯加重刑責至最高死刑」記者會，酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜、警政署交通組科長劉振安、法務部檢察司科長賴玉佳與會。

酒測值逾0.25應關3到7天、扣車一月

林美娜表示，唯有讓酒駕者在犯錯的最前端付出的代價極大化，才能遏阻酒駕者心存僥倖的歪風。他們同時要求，酒測值逾每公升○．二五毫克，不論肇事與否，管收三至七天，車輛扣留一個月。公務人員酒駕，酒測值逾○．一五，拔除主管職、記大過；逾○．二五者，撤職汰除。最後，要求衛福部提供專案經費或健保給付，協助酒癮者接受戒斷治療。

立法院前年初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，即包含同車乘客連坐處罰等內容，但因缺乏年齡限制，引發爭議。立委蔡易餘昨提出社維法修法版本並完成連署，酒測值達○．一五者，拘留三天；連坐處罰則限年滿十八歲的自然人，罰鍰負連帶責任。

交通部路政司長陳文瑞回應，尊重立法院修法結果，目前與法務部主要針對酒精鎖討論，初步認為具可行性，費用由當事人自付。交通部將配合修訂子法，預計針對酒駕累犯駕照吊扣、吊銷期結束，重新考照前加裝。

此外，立委江永昌指出，酒駕再犯率高，但二○一四年至一八年間，酒測值逾○．二五被送辦的卅萬餘人中，超過廿九萬人的刑責在六個月以下；呼籲提高或增訂刑責下限，避免輕判。

警政署統計，五年內酒駕再犯者約占總人數兩成、總件數近四成。立法院二月底通過提案，交通部須三個月內研議酒駕累犯直接沒入車輛。

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