可避免「師師相護」 家長挺淘汰不適任師

2019-03-08

〔記者林曉雲／台北報導〕針對行政院通過教師法修正案，教評會處理不適任教師，教師代表占比應少於總數的二分之一，增加非教師席次，家長團體和校長團體均表肯定，教師團體則反彈、遺憾。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，台灣家長沉重接受這「遲來的正義」，目前的草案仍有許多不足之處，全志盟將要求做出再修正，特別是教評會組成比例仍要調整，為有效避免「師師相護」，未兼行政職的老師比例應由「少於二分之一」再下修到「三分之一」，社會公正人士及家長占比三分之一，相關行政人員占比三分之一，才能有效執行教評會權責，不再犧牲成長中的孩子。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也肯定，修法可以去除家長對教評會的疑慮，也可減輕學校教師處理不適任教師的壓力，如果申訴評議委員會也能納入該地區家長團體代表，將更具公信力。

全國中小學校長協會則以聲明支持行政院和教育部願意積極解決教評會「球員兼裁判」問題，呼籲立法院各政黨委員深思「良師興國」的真諦，儘速審議通過教師法修正案。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則高分貝駁斥，指未有明確證據可證明「師師相護」，僅因教評會教師代表過半就認為有「師師相護」、教評會功能不彰問題，是非理性的打壓教師專業。全教總昨深夜發出聲明，不滿降低教評會教師比例等修法內容，不排除發動全國教師抵制。

張旭政表示，行政院用感覺而非證據來對待教師專業，事實上，以過去被爆料「不適任教師」的個案來看，絕大多數連不適任教師處理程序都未啟動，沒進入教評會審理，這類事件的問題癥結在於校長是否願意啟動處理程序，以及處理程序是否完備。

行政院降低教評會教師比例的修法方式，是對教師專業的不信任，也是對教師自治的戕害，全教總強烈不滿，非常遺憾。

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