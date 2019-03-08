領先全球 我完成黑琵基因解碼

2019-03-08

農委會特生中心2年定序 揭黑琵演進變化

〔記者林惠琴／台北報導〕目前全球黑面琵鷺近四千隻，其中，兩千多隻每年十月至次年四月會來台度冬，台灣是其最大過冬棲地。為了擬定保育政策，農委會特有生物研究保育中心花費兩年多進行基因解碼並於昨日公布，此為全球首度對黑面琵鷺基因完整定序，揭開黑面琵鷺的演進變化！

特生中心副研究員姚正得表示，特生中心與台灣師範大學生命科學專業學院合作，利用二○一五年冬天在台灣南部救治一隻受傷雄性黑面琵鷺，當時檢查血液所獲得的ＤＮＡ樣本，以及二○○二年肉毒桿菌中毒事件所取得的十隻黑面琵鷺樣本，進行黑面琵鷺基因組定序工作。

姚正得指出，歷經兩年多的時間，獲得黑面琵鷺約十一．九億個鹼基對、組成基因最基本分子的基因組草圖，與其他鳥類比對後，初步解讀發現基因組中約一萬二七七四個基因；將這些基因進一步與黑面琵鷺近親、估數量高達十萬隻的皇家琵鷺比對後，發現儘管黑面琵鷺因一度族群減少而發生近親交配，但持續時間不長，現仍保存相當的遺傳多樣性。

姚正得說明，一般來說，具傳承後代能力的有效族群約是實際族群的十分之一，經由基因的完整定序，可推估黑面琵鷺在二十五萬年前有效族群約一萬隻，等於實際族群約十萬隻，一九八八年卻僅剩下二八八隻，現已恢復至三九四一隻，但仍在國際自然保育聯盟（ＩＵＣＮ）瀕危物種紅皮書中列入瀕危名單。

有助評估瀕危物種 以擬定保育政策

姚正得強調，目前在台度冬地點主要在台南土城、嘉義布袋沿海等地，透過瀕危物種基因解碼，有助於評估瀕危動物的環境適應潛能、族群動態，以利擬定保育政策。

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