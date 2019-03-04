72年最暖冬天／水情吃緊 新竹今起減壓供水

2019-03-04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台剛度過一個史上最暖的冬天，中央氣象局最新統計指出，今年冬季（二○一八年十二月到今年二月）無寒流報到，且平地十三個測站的平均氣溫為廿．五度，刷新七十二年來最高溫紀錄。

無寒流 均溫破20度

冬季高溫也導致降雨不足。水利署副署長王藝峰表示，二月全台雨量偏少，除翡翠水庫蓄水率仍有八成以上、石門水庫接近五成外，新竹寶山、寶二水庫僅二到三成，水情緊張。昨日鋒面及東北季風難得為全台帶來降雨，估可減少灌溉用水量，但能否為水庫「解渴」，還要觀察。

經濟部已要求政府機關及國營事業節水，停止使用自來水供應噴水池、沖洗外牆等非必要用水。新竹地區預計今日起實施自來水減壓供水，時段為晚間十時至隔日上午六時，不影響一般民生用水。

王藝峰表示，高雄水情也因二月份雨量偏少告急，所幸台南地區曾文、烏山頭和南化等水庫蓄水量都還正常，可支援高雄地區，但今天起，仍會將高雄地區水情由正常「藍燈」轉為要留意的「綠燈」。

週三冷氣團到 下探12度

氣象局表示，東北季風預計影響到週二清晨，期間北台灣低溫十五、十六度，其他地區十七到廿度。雨勢今天減緩，北部氣溫回升到廿到廿二度，中南部廿七到廿九度，東台灣廿二到廿六度。週二冷空氣更弱，各地高溫逾廿五度。週三又有大陸冷氣團，加上華南雲雨區東移，全台再轉濕冷，週三到週五全台都有短暫雨發生。週四、週五是冷空氣最強時候，北部低溫下探十二度，中部十三、十四度，南部十六度，高山有可能下雪，週六過後各地雨勢還要觀察。

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