1339萬人次賞燈 台灣燈會創10紀錄／「我屏東、我驕傲」 縣長潘孟安向幕後英雄致敬

〔記者葉永騫／屏東報導〕在屏東縣大鵬灣舉辦的二○一九台灣燈會，昨晚在長達六分鐘的燦爛煙火秀中劃下完美句點。屏東縣長潘孟安感謝所有的幕後英雄和工作人員，讓國際看見屏東、看見TAIWAN，忍不住大喊「我屏東、我驕傲」。
昨天是台灣燈會最後一天，又湧入一五二萬人次賞燈，累計十七天共吸引一三三九萬人次。潘孟安昨晚也將明年的台灣燈會交棒給台中市副市長令狐榮達，預約來年再見。
接駁車近千輛 逾9000名志工、工作人員
閉幕典禮首先播放台灣燈會紀錄片，向所有的幕後英雄致敬，縣長潘孟安表示，台灣燈會在屏東縣大鵬灣舉行，由於高鐵、台鐵、捷運都沒有到大鵬灣，所有的接駁運輸全都要靠客運。但參觀人潮逐日增加，接駁的車輛從四百多輛一直增加到近千輛，動員的志工超過六千人、工作人員超過三千人，這個九千多人的團體創造了屏東的驕傲。
潘孟安表示，這次縣府團隊化劣勢為優勢，因地制宜，運用大鵬灣海景及地景，規劃陸域、海域燈區，並邀請到Intel無人機燈光秀到台灣首演，打造陸海空視覺饗宴，真的變成「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。
被封為史上最美、服務最好燈會
縣府表示，這次的台灣燈會在屏東創下了十個第一，分別為第一次主燈突破生肖造型、主視覺融入藝術美感、首次在國家風景區內舉辦燈會、第一次請到Intel無人機空中展演及法國水上劇場在水面上展演。此外，夜間遊船賞燈，採用再生能源供電、設立第一個新住民主燈、行動服務賽格威車隊為民眾服務、以及採用主題樂園式燈會的方式，讓台灣燈會在屏東被封為史上最美、服務最好的燈會。參觀人潮也從預估的八百萬人次大幅衝高，很多人去了好幾次仍意猶未盡。
觀光局分析，今年台灣燈會造成轟動，原因是創新不斷，推出無人機排字秀，各種大型藝術花燈更是打卡熱點；會場位於大鵬灣水域旁邊，湖光水色將花燈烘托得更加精緻；另外，今年口碑也確實打出去，不少美照都在網路瘋傳，獲得各方肯定。
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在屏東縣大鵬灣舉辦的台灣燈會昨晚在美麗的煙火秀中劃下完美的句點，屏東縣長潘孟安感謝所有的幕後英雄和工作人員的辛勞，讓國際看見屏東、看見TAIWAN！，並且大喊「我屏東、我驕傲」。（記者張忠義攝）
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在屏東縣大鵬灣舉辦的台灣燈會昨晚在美麗的煙火秀中劃下完美的句點，屏東縣長潘孟安感謝所有的幕後英雄和工作人員的辛勞，讓國際看見屏東、看見TAIWAN！，並且大喊「我屏東、我驕傲」。（記者張忠義攝）
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