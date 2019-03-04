1339萬人次賞燈 台灣燈會創10紀錄／「我屏東、我驕傲」 縣長潘孟安向幕後英雄致敬

2019-03-04

〔記者葉永騫／屏東報導〕在屏東縣大鵬灣舉辦的二○一九台灣燈會，昨晚在長達六分鐘的燦爛煙火秀中劃下完美句點。屏東縣長潘孟安感謝所有的幕後英雄和工作人員，讓國際看見屏東、看見TAIWAN，忍不住大喊「我屏東、我驕傲」。

昨天是台灣燈會最後一天，又湧入一五二萬人次賞燈，累計十七天共吸引一三三九萬人次。潘孟安昨晚也將明年的台灣燈會交棒給台中市副市長令狐榮達，預約來年再見。

接駁車近千輛 逾9000名志工、工作人員

閉幕典禮首先播放台灣燈會紀錄片，向所有的幕後英雄致敬，縣長潘孟安表示，台灣燈會在屏東縣大鵬灣舉行，由於高鐵、台鐵、捷運都沒有到大鵬灣，所有的接駁運輸全都要靠客運。但參觀人潮逐日增加，接駁的車輛從四百多輛一直增加到近千輛，動員的志工超過六千人、工作人員超過三千人，這個九千多人的團體創造了屏東的驕傲。

潘孟安表示，這次縣府團隊化劣勢為優勢，因地制宜，運用大鵬灣海景及地景，規劃陸域、海域燈區，並邀請到Intel無人機燈光秀到台灣首演，打造陸海空視覺饗宴，真的變成「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。

被封為史上最美、服務最好燈會

縣府表示，這次的台灣燈會在屏東創下了十個第一，分別為第一次主燈突破生肖造型、主視覺融入藝術美感、首次在國家風景區內舉辦燈會、第一次請到Intel無人機空中展演及法國水上劇場在水面上展演。此外，夜間遊船賞燈，採用再生能源供電、設立第一個新住民主燈、行動服務賽格威車隊為民眾服務、以及採用主題樂園式燈會的方式，讓台灣燈會在屏東被封為史上最美、服務最好的燈會。參觀人潮也從預估的八百萬人次大幅衝高，很多人去了好幾次仍意猶未盡。

觀光局分析，今年台灣燈會造成轟動，原因是創新不斷，推出無人機排字秀，各種大型藝術花燈更是打卡熱點；會場位於大鵬灣水域旁邊，湖光水色將花燈烘托得更加精緻；另外，今年口碑也確實打出去，不少美照都在網路瘋傳，獲得各方肯定。

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