今北返估爆最大量 上國道宜趁早

2019-03-02

〔記者鄭瑋奇、林敬倫／綜合報導〕二二八連續假期邁入第三天，高公局預估許多民眾今日傍晚北返，將是連假之中國道北上車流量最大的一天，從下午三點至晚間十一點，將有九處重點壅塞路段，行車時間為平常三至七倍，建議民眾上午出發，或利用明日上午十點前國道免收費時段上路。

昨日國道車潮約上午十點湧現，造成國一楊梅—新竹、國三土城—大溪、中投—霧峰系統等路段壅塞，時速不到四十公里。

國道五號與蘇花改昨上午車流順暢，均未有回堵現象；國五南下車流量較多，但主線平均時速約五十至六十公里。但到了下午兩點半，國五北上車潮湧現，根據高公局資料，頭城與宜四匝道曾回堵一公里；國五主線雪隧南口一度回堵六公里，進入雪隧後，時速僅十至二十公里。

今日疏運措施包括，國五下午兩點至晚間九點，蘇澳—頭城實施北上高乘載管制；全日封閉國一虎尾、埔鹽系統、國三竹南等交流道北上入口。

高公局預估今日下午三點開始，國道就會湧現大批北返車潮，重點壅塞路段包含國一西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北、國三關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國五頭城—坪林、國六舊正—霧峰系統。國五今日恐塞到晚間十一點，呼籲民眾能儘早上路或行駛替代道路。

由於今年元旦連假最後一天首次延長夜間免收費時段，確實有分流效果，明日將再次實施，夜間免收費時段從原本凌晨零點至五點，延長為凌晨零點至上午十點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/