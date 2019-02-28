同婚登記配偶欄不變 父母欄擬增養父、養母

2019-02-28

〔記者陳昀／台北報導〕立法院程序委員會已將行政院所提同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案排入下週二院會議程。內政部長徐國勇昨表示，目前多數共識是同性伴侶身分證配偶欄稱謂不變，父母欄改成「父、養父」或「母、養母」，但最終結果要看專法內容，內政部已做好準備、配合辦理。

國民黨立委許毓仁質詢時問及內政部對「七四八草案」的行政配套，徐國勇表示，目前多數共識是同性伴侶身分證配偶欄稱謂不變，父母欄改成「父、養父」或「母、養母」，內政部負責的戶政登記部分已準備好，法案一過就能使用，但最終結果仍要看立院拍板法案。

至於「兩岸的同性伴侶是否納入整合」，徐國勇表示，這是陸委會主管業務，不方便回應非主管業務。徐國勇指出，內政部負責的是登記作業、申請書、相關人口統計報表等，系統皆已調整，法律一過就能如期配合法制化結果辦理；相關領養程序也是法務部主管法規，法律怎麼規定，內政部就配合辦理。

此外，徐國勇指出，內政部投入四十．五億元推動數位身分證，新式身分證僅整合自然人憑證，以最少資訊、最嚴謹的防偽設計，避免資訊外流疑慮，今年會完成細部規劃，明年十月開始、兩年內全面換發。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/