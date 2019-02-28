春遊每人補助500元 4配套擇一再發500／交部將投入8.6億元 預估可創造62.5億元效益

〔記者陳宜加、蘇芳禾、蔡文居／綜合報導〕交通部四至六月將推出全新春遊補助方案，範圍擴及全民、全台，基本補助五百元，搭台鐵、高鐵或住星級旅館、企業員工旅遊、青年到離島等，擇一再加碼補助五百，每人最高可補助一千元，希望投資八．六億、預計創造六十二．五億效益。
為提振國旅，交通部陸續祭出兩波暖冬補助，創造超過百億產值。以今年一月擴大暖冬遊為例，整體執行率已逾八成，投入十億元、帶動觀光效益四十多億元。
鼓勵地方政府提案加碼補助
交通部長林佳龍表示，四至六月的春遊方案，無論團客或自由行，一人補助住宿五百元，旅遊各縣市都適用。此外，凡住星級旅館、企業組團招待員工、青年到離島旅遊、搭乘台鐵、高鐵等大眾運輸交通工具，再加碼五百元，並鼓勵地方政府相對提案加碼補助。
結合浪漫小鎮活動 促進青年國旅
他也說，春遊方案鼓勵形成區域旅遊網，並將結合觀光局「浪漫小鎮」系列活動、促進青年參與國旅，交通部所屬高鐵、台鐵等相關單位，也將整合投入。
觀光局副局長張錫聰表示，過去兩次暖冬補助方案確有成效，多數業者與旅客「有感」，才決定持續補助。各地方辦理特色行程、活動，可望再加碼補助，將聽取地方政府與業者意見。
台南市長黃偉哲受訪提醒，過去推出的暖冬補助立意良善，但很多人拿身分證到自家附近旅館登錄，旅館拿補助，自己則拿早餐，這種Ａ國家補助的方式，應予以遏止；也要考量資源有限，將錢用在刀口上。
國民黨立委陳學聖昨天召開記者會，替先墊付款項的旅遊業者和因業務量暴增而辛苦加倍的公務員請命。
他指出，參與兩項旅遊補助方案的業者，必須先墊付款項，再依觀光局的核銷要求申請補助款；業者已申請一二五萬件請款，共十七．六億元，但至今才核銷八萬兩千件、一億一千五百萬元。
觀光局組長湯文琦回應，有些業者附上的單據不正確，有些甚至丟來一疊單據，公部門沒有人力幫忙分類。目前只能儘快在五月底前核銷完暖冬遊的款項，六月底前核銷完擴大暖冬遊的款項。
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