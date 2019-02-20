「巨鮪」游進大鵬灣 老船長看了好感動

2019-02-20

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣燈會在屏東，看了好感動！曾是漁船船長的蕭受發說，主燈栩栩如生，鮪魚就是在海中如此地跳躍，燈會試營運期間，人潮每天都達數十萬人次，攤商開心不已、賺飽飽。

台灣燈會卅年來首次在屏東大鵬灣舉辦，花燈打破傳統造型沒有沿用生肖，而以鮪魚造型來展現東港在地漁村文化，民眾反應普遍不錯；燈會園區相當大，花燈造型各有特色，不管是原住民、新住民、藝術燈區或表演節目，都讓人讚嘆。

東港佳珍餐廳老闆蕭受發曾是討海的船長，他說，今年是豬年，各縣市花燈都是豬的造型，唯有屏東是黑鮪魚造型，大膽、有創意，這幾天看花燈人山人海，不僅攤商的生意滿滿滿，東港鎮內的餐廳也生意興隆，顧客上門都在討論燈會，他也特別關切燈會的動態，隨時能講給顧客聽。

大鵬灣李姓攤商表示，燈會試營運這幾天，假日人潮擠爆，營業額比預期高出許多，相信到二二八連假一定人潮更多，大家都很滿意。

至於東港、林邊的旅宿業，這幾天訂房全滿，業者肯定這次的燈會成功行銷屏東。

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