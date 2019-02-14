食安管理再擴大 逾2千家食品廠強制檢驗

2019-02-14

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品安全管理制度再擴大，今年起資本額超過三千萬元以上的食品工廠要強制做食品安全監測計畫、強制檢驗和追蹤追溯管理系統，目前符合資格的工廠超過兩千家。

食品藥物管理署規定，今年起包括「調味品」、「烘焙炊蒸食品」、「營養補充食品」、「非酒精飲料」等四類食品工廠應訂定食品安全監測計畫；「巧克力及糖果」、「食用冰製品」、「膳食及菜餚」、「餐盒食品」、「其他食品」等五類食品工廠要實施強制檢驗；「其他食品」的食品工廠也得在今年建立食品追溯追蹤系統。

食藥署食品組科長傅映先說，食品安全管理新制全面納管了全類別的食品工廠，未來只要業者未按規定訂定食品安全監測計畫、強制檢驗或建立食品追溯追蹤系統，可依法開罰三萬元到三百萬元罰鍰。若是食品追溯追蹤系統不實，可不給予限期改善、直接開罰，以保障食品安全。

食品安全管理三項新制包括「應訂定食品安全監測計畫」、「應辦理檢驗的食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」及「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」，主要是針對資本額達三千萬以上的食品工廠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/