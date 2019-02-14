學測英文作文考台灣驕傲 101與人情味都有著墨

2019-02-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心昨宣布一○八學年學測非選擇題的閱卷評分原則，並聘僱不少教師協助批改，但發現國寫作文「溫暖的心」，竟有考生畫鵝、蝴蝶恐零分；英文作文考台灣驕傲，考生除了寫台北一○一、花蓮太魯閣等，也將最美風景「人」的善良與人情味納入發揮。

國寫作文考生畫圖 恐抱蛋

大考中心表示，今年學測的國文非選閱卷由政治大學中文系教授林啟屏擔綱召集人，齊聚二二二人分十二組協助批改；英文非選閱卷由政大英文系教授賴惠玲為召集人，邀一六○人協助，目前已先將兩科都各抽樣了三千份答案卷，藉此擬訂評分原則。

如今年國文非選第一大題，考圖表要分析含糖飲料對健康影響，並要考生闡述校園禁糖飲政策。林啟屏就表示，考生需言之有理、論述清晰、文辭精煉，才能得Ａ＋（廿二到廿五分）成績。

而國寫作文考溫暖的心，林啟屏說，考生需先說明古人陶潛對「人子」、外公對阿啟伯的心情等，並要解讀深刻、文辭優美、敘寫生動才能得Ａ＋；目前閱卷發現，考生取材有來自家庭，如寫祖父母或父母等，或寫師生情懷，甚至也寫出扶老人過馬路，寫捐錢善行等，發揮溫暖的心價值。但也有考生竟在試卷畫鵝、畫蝴蝶，恐被以零分計。

英文作文方面，考台灣驕傲並要考生介紹行銷，賴惠玲發現，學生題材選擇多元，包含台北一○一建築、花蓮太魯閣風景、台南寺廟古蹟，乃至夜市文化、民主、便利等生活描述，甚至連台灣最美風景「人」的善良、人情味亦成書寫題材，認為只要考生內容清楚切題、組織完整，應能拿到不錯的分數。

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