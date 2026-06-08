集水區連下4天！鯉魚潭水庫1天增44萬噸蓄水近59％

鯉魚潭水庫近日集水區接連降雨，讓水庫蓄水止跌回升，今天上午7點水庫蓄水率達58.9%。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣西部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭水庫蓄水明顯偏低，今年4月初最低蓄水率僅剩25%，所幸在清明前後和接續的梅雨帶來降雨，讓水庫蓄水從谷底回升，上月中一度突破7千萬噸達7134萬噸，不過後來又緩步下滑，所幸近4天集水區連續降雨，讓水庫蓄水又止跌回升，1天蓄水又增加44萬噸，今天上午7點蓄水量為6802萬噸，蓄水率達58.9%，民眾希望本週預估的梅雨鋒面能帶來更明顯的降雨。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，蓄水更是持續下探，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸清明節前後鋒面帶來降雨，讓水庫蓄水明顯增加，不過和去年4月中旬就已經達滿水位相比，今年蓄水仍屬偏低。

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在4月、5月陸續降雨下，5月22日蓄水一度達7134萬噸，不過因後來沒有明顯降雨，讓水庫蓄水緩步下降，6月5日剩6701萬噸，所幸近日集水區連4天共降下約15.6公厘的雨量，讓水庫止跌回升，昨天到今天1天增加蓄水44萬噸。

今天上午7點時，水庫蓄水量6802萬噸，蓄水率達58.9%，水位287.3公尺，民眾希望本週預估的梅雨鋒面能帶來更明顯的降雨，讓水庫解渴。

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