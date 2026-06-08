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    首頁 > 生活

    高市延長計程車休息免費停車4小時 6/10開始

    2026/06/08 08:24 記者黃良傑／高雄報導
    高市延長計程車每天免費停車4小時，方便用餐、休息，自6月10日開始。（記者黃良傑攝）

    高市延長計程車每天免費停車4小時，方便用餐、休息，自6月10日開始。（記者黃良傑攝）

    高市交通局體恤計程車司機誤餐、用餐的不易，若車停路邊扒飯，成本還要多加停車費，另用餐時間又常不一定，原本豁免計程車駕駛人休息用途2小時，決定延長一倍為4小時，自今年6月10日開始。

    高雄市府照顧辛苦的計程車運將，自109年5月15日起，計程車（含小黃及多元化計程車）中午12時至14時免費停放路邊停車格，但不含高費率格位。

    不過，2小時仍無法滿足經常誤餐及餐時不定的計程車司機們，運將表示，平日行車時間長，等待客人時間不固定，常需找地方休息10至20分鐘，因市區普設智慧型車格，動輒計收費，增加開車成本，不得已冒著違停被罰風險，隨口扒吃便當果腹，恐增加疲勞駕駛風險，甚至涉及交通安全和勞動健康。

    交通局評估後除放寬豁免停車時數至4小時，同時調整智慧停車系統設備，增加計程車牌辨識功能，足以分辨出計程車白底紅字車牌。

    交通局統計全市共約9600多輛計程車（含多元計程車），實際有常態載客營運的計程車8600多輛，從原本2小時免費停車休息、吃飯，再延長2小時後，對於停車管理費收取會有影響，但影響程度並不大。

    此外，全市設置176處、共365席計程車招呼站，可供司機排班和車上短時間休息，各公車轉運站也設候車座椅可供司機停靠休息，且多數司機於載客空檔，大多可回到排班地點或車隊據點休息，多了更多選擇與便利。

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