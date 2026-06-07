減去負擔 清爽水果粽、果凍花粽成端午新寵

清爽水果粽成端午新寵，滿足健康與儀式感。（記者王姝琇攝）

端午節將至，不想吃油膩膩的高熱量粽子，不妨選擇口感清爽的水果粽，手作水果粽老師選用當季新鮮水果製成搭配蒟蒻，塑成粽子的三角外觀，兼具美味、創意與輕食概念，讓重視健康又希望有過節儀式感的民眾，吃完無負擔。

手作水果粽老師鄭靜娟表示，現代人越來越重視健康與飲食均衡，幾年前投入研發水果粽，以蒟蒻製作粽子外觀，搭配當季新鮮水果，例如蘋果、鳳梨、芒果、藍莓、火龍果、芭樂，以及奇異果等豐富食材，另外也能讓民眾依喜好加入水果。

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此外，手作「果凍花粽」也大受歡迎，鄭靜娟運用果凍藝術技法，以專用工具逐瓣雕塑出立體花朵，結合天然食材調色，其中粉紅色來自火龍果、綠色使用抹茶粉、黃色則以梔子花染製而成，每朵花皆需手工製作，成品細緻程度宛如藝術品。

鄭靜娟說，果凍花採用蒟蒻製成，相較傳統奶油蛋糕更顯清爽無負擔，果凍切開時，立體花朵的剖面層層展現，花瓣細節清晰可見，許多收到「果凍花粽」禮物的民眾，看到精緻外觀都感到十分驚喜，也成為近年相當受歡迎的送禮特色商品。

手作水果粽、果凍花粽吃完無負擔。（記者王姝琇攝）

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