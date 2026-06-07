台南市參與匹克球世界大會 深化台日體育交流

台南市政府與佳興國中赴日本山口縣進行匹克球交流。（台南市政府提供）

台南市府日前率團出訪日本山口縣進行體育與觀光交流，適逢山口縣舉辦「匹克球世界大會」，山口縣政府特別邀請台南市佳興國中選手、教練及市府人員交流，持續深化台日在教育、體育及觀光領域合作關係。

台南市與日本山口縣於2023年正式簽署「觀光、物產、經濟交流協定」，雙方長期在多元領域保持緊密互動，此次出訪由市長室秘書廖崇光偕同體育局、觀旅局代表，佳興國中教練洪育璇及匹克球選手林維恩、林元祺、洪家妤、蔡佳宜前往。

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台南市府訪團特地前往山口縣維新公園觀摩「匹克球世界大會」高規格賽事，汲取國際賽會籌辦經驗，並拓展選手國際視野；日方也安排台南市選手與日本鴻南中學學生進行匹克球運動技術切磋，期盼透過體育建立深厚的國際友誼。

體育局長陳良乾說，出訪山口縣政府安排學生實際進行匹克球交流活動，也進行參訪行程，走訪下關市、山口市、美祢市及防府市，考察當地觀光景點軟硬體建設；雙方針對「運動觀光」推動模式進行交流，將可作為未來城市行銷參考。

台南市政府與佳興國中赴日本山口縣進行匹克球交流。（台南市政府提供）

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