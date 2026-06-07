市府限制消防隊要嚴格限制冷氣 市議員要求市府善待打火英雄

台中市消防局表示，已要求各單位不得強制規範冷氣使用時段。（記者蘇金鳳攝）

日前消防局基層同仁反映「隊上嚴格限制冷氣使用」；民進黨市議員陳俞融要求市府應善待打火英雄，消防隊員冒著生命危險在第一線救災，執勤後需要充足的休息與良好的睡眠品質，市府卻放任部分單位以節電為由限制冷氣，甚至在公文回覆中坦言為了「避免造成能源耗損」而調整寢室配置，簡直是本末倒置、罔顧基層權益。

消防局表示，已要求各單位不得強制規範冷氣使用時段，並持續改善外勤分隊冷氣設備使用情形；每年均編列預算購置一級節能冷氣設備，並逐步辦理汰舊換新。目前各分隊逾10年冷氣設備均可正常使用，後續也將持續爭取預算，加速設備汰換，改善外勤分隊生活環境。

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議員陳俞融說，根據消防局提供近3年的電費統計資料，近兩年消防局的電費根本都有剩餘：2024年度8個大隊與特搜合計電費預算 1725萬元，截至年底實支數為1648萬257元，結餘高達76萬9743元。2025年度預算同樣編列1725萬元，實支數 1699萬5,613元，到年底也還有25萬4387元的剩餘。

陳俞融進一步檢視各分隊冷氣機齡數據指出，耗電的根本原因在於基礎設施過於老舊。目前外勤分隊冷氣設備共計 949台，其機齡使用5年以下有284台（占 29.93%）。使用逾5年至10年則為410台（占 43.20%）。使用逾10年的老舊冷氣仍有255台（占 26.87%）。

陳俞融批，全市消防分隊有高達兩成7超過10年的耗電老舊機器，市府不思加速編列預算全面汰換老舊冷氣，反而把節電的壓力轉嫁給辛勞的打火英雄，她要求市府，應加速將現有255台使用超過10年的老舊冷氣全面汰換為一級變頻節能空調，把舒適與健康還給台中消防人員。

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