賺到了！ 全國最大烏殼綠產地斗南 限量1支9元竹筍引搶購

民眾開心拿出用九元買來的竹筍。（記者李文德攝）

夏日炎炎，吃個竹筍消暑吧！全國最大烏殼綠竹筍產地斗南鎮，今（7）日公所在石龜里舉辦竹筍節活動，最引人矚目的限量5梯次共500支竹筍「一支竹筍9元」特賣，吸引民眾排隊。買到的民眾開心表示，市面上約70、80元，「買到賺到」。

活動會場中的「竹筍特賣區」，早上8點多就陸續有民眾排隊。由於500支竹筍平均重量大約1至2斤，竹筍品質大概介於第一、第二級之間。民眾們指出，這種等級的竹筍，大約70至80元。

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10點開始，首波100支竹筍在正式開賣，每人限購一支，不到10分鐘第一批就已售罄。買到的民眾開心地說，夏天就是要吃竹筍「退火」，能夠用10元銅板價買到市價超過70元的優質竹筍，「買到賺到」。

來自台南後壁區的民眾表示，之前就曾參加過竹筍節活動，印象非常深刻，今天特別帶著生日的兒子一起來參與，想不到能夠趕上一隻竹筍賣9元的活動，真的「物超所值」。

筍農、斗南鎮代會副主席黃藏諒指出，今年初因雨水少，導致烏殼綠竹筍減產約1成，不過品質不受影響，目前產地每公斤平均收購價大約55元左右，價格實惠，越接近端午，竹筍需求增加，價格也可能還有一小波漲幅，歡迎民眾多多採買竹筍。

鎮長沈暉勛表示，斗南鎮種植竹筍總面積約290公頃，以烏殼綠竹筍為主要品種，也是全國烏殼綠竹筍最大產地，年產值逾2.3億元。

沈暉勛表示，希望透過竹筍節的舉辦，讓更多民眾走進斗南，深入在地認識優質農產及豐富的竹筍文化。

民眾與買來的竹筍一起開心合影。（記者李文德攝）

斗南鎮公所在石龜里舉辦竹筍節，最引人矚目的限量5梯次共500支竹筍「一隻竹筍9元」特賣，吸引民眾排隊。（記者李文德攝）

特賣的竹筍平均重量約1至2台斤，市場上約70至80元不等。（記者李文德攝）

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