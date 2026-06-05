嘉義8旬身障嬤日行10里撿千瓶菸蒂 兌換2萬3840元

番路鄉80多歲身障老婦多年來收集菸蒂。（嘉義縣環保局提供）

嘉義縣環保局連續3年推動「菸蒂兌換政策」，獲中央環境部環境管理署補助經費支持，改善環境衛生，而番路鄉一名80多歲身障老婦，推著回收車撿拾回收物及菸蒂，收集多達1192瓶菸蒂，可兌換23840元菸蒂兌換維護金，減輕家庭經濟負擔，也感受到政府與地方單位的關懷與支持。

為表達關心與鼓勵，嘉義縣環保局長張輝川、番路鄉長蕭博勝及番路鄉民代表會主席林宜清今天探視老婦，頒發菸蒂兌換維護金，關懷其生活狀況。

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老婦人及家人均為身心障礙者，家中無穩定工作收入，主要仰賴每月國民年金補助維持生活，為貼補家用，她長期投入資源回收工作，每日推著回收車撿拾回收物及菸蒂，步行距離約5至10公里，已累計收集1192瓶（每瓶約600毫升）的菸蒂，收到菸蒂兌換維護金，她感謝政府的支持與陪伴。

張輝川說，菸蒂兌換政策除提供弱勢民眾額外收入來源，更能鼓勵民眾共同投入環境維護工作，減少公共空間的菸蒂污染，提升社區環境品質。透過中央補助資源挹注，政策持續發揮「環境改善」與「社會支持」雙重效益，讓弱勢者透過自身努力獲得實質回饋，也讓環境更加整潔乾淨。

嘉義縣環保局說，為提升民眾參與便利性及回收效率，今年起新增以塑膠袋盛裝菸蒂的兌換方式，兌換金額改採重量計算，每公斤可兌換100元（每公克0.1元），並依實際秤重結果核算維護金，但若發現菸蒂有明顯刻意泡水增加重量情形，經現場查驗後將不予回收兌換。

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嘉義縣環保局頒發菸蒂兌換維護金給老婦人。（嘉義縣環保局提供）

老婦人收集大量菸蒂。（嘉義縣環保局提供）

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