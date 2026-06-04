頂樓加蓋違建恐危害公安 新北認定既存違建列管排拆

民眾投訴，新北市淡水區1處頂樓加蓋違建大面積占用頂樓避難平台。（圖由讀者提供）

民眾投訴，新北市淡水區自強路某社區7樓頂樓有1處鐵皮屋加蓋違建，通道狹窄僅有68公分，逃生避難空間不足，嚴重危害公共安全，但住戶向市府陳情多次，均回覆該建物屬既存違建，已列管排拆，住戶痛斥市府態度消極，難道要等出人命才重視？違章建築拆除大隊表示，為釐清違建是否影響消防逃生，將再與消防局現勘確認。

住戶宋先生指控，這處鐵皮違建外牆距離頂樓的緊急出口防火門非常近，萬一發生火災，人員推門而出恐直接撞牆，影響避難動線的流暢性；違建牆面與社區外牆通道實測僅68公分，遠低於法定90公分標準，有如「人造死胡同」，形成瓶頸效應，若多人疏散恐導致推擠、踩踏；此外，該違建物大面積占用頂樓法定避難平台，製造多處視覺死角與窄廊，使頂樓喪失避難功能。

請繼續往下閱讀...

宋先生質疑，該違建物已違反《建築法》第77條，建築物所有權人及使用人應維護避難設施合法使用，也違反《建築技術規則》中，避難走道與出入口寬度需保持淨空的規定，更涉犯《刑法》第189-2條阻塞逃生通道罪，致他人生命危險，本案涉及「門打不開、路走不過、人逃不掉」的安全問題，屬於危害公共安全的重案，但陳情市府多次，均得到「依一般違建排拆」的回應。

宋先生表示，市府應說明該違建物是否列為優先拆除案件、是否裁罰或要求限拆除、預定執行時程等，若持續不改善，將採取何種強制作為？如未來不幸發生火災或人員傷亡事故，而主管機關早已知悉現場風險、完成勘查、確認違規，卻未即時排除危害，恐衍生重大行政責任與公共安全爭議。

新北市政府違章建築拆除大隊表示，經查該違建為2009年6月24日前已存在的既存違建，依規定屬拍照列管案件，為審慎釐清違建是否有影響消防逃生，將再會同消防局現勘確認。

違建拆除大隊副總林奕佐指出，目前建築法針對違建沒有明確罰則或限期改善規定，住戶引用的法源依據通常是指合法建物的違規行為，不過，如果頂樓加蓋違規做出租套房使用，將要求拆除隔間，避免影響租客逃生；此外，現今消防局不提倡頂樓當作避難逃生空間，但為降低住戶疑慮，將再至現場評估，確認是否有新蓋違建或重大違規。

住戶指控違建外牆與社區大樓外牆的通道狹窄，恐影響逃生。（圖由讀者提供）

住戶實測違建物與社區外牆的走到僅有68公分，不符合90公分法定標準。（圖由讀者提供）

住戶質疑，鐵皮違建外牆距離頂樓的緊急出口防火門非常近，萬一發生火災，人員推門而出恐直接撞牆。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法