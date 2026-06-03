伴妳好心情！高市衛生局6大措施 全方位支持孕產媽咪心理健康

高市衛生局整合資源，打造孕產婦心理健康支持網。（高市衛生局提供）

女性懷孕與生產常伴隨身心變化，常會讓準媽媽們感到焦慮，高市衛生局提供從篩檢、諮詢到實體空間的全方位支持，為媽媽們減輕負擔，衛生局今天（3日）提出支持孕產婦心理健康及整合後6大關懷措施。

衛生局指出，「小芳」（化名）為迎接並照護早產寶寶，看著加護病房插著許多維生管線的小小身軀，焦慮與壓力讓她連懷抱孩子都顯得沉重，幸而在專業醫護與家人引導下，才找回身心平衡。

請繼續往下閱讀...

關懷孕產婦，衛生局將跨單位協力推廣，與心理專業機構合作「好孕到：伴妳好心情」計畫，針對孕期不同需求辦理講座，協助孕產婦穩健應對心理挑戰。

此外，衛生局也會要求醫療院所全面篩檢，全市接生醫院推動「愛丁堡憂鬱量表篩檢」，涵蓋懷孕三階段及產後。

第三階段則協助早期介入與轉介，針對高風險個案提供主動關懷，評估是否需轉介至專業精神醫療或心理諮商，以降低心理健康風險，專業心理諮詢專線：孕產婦可撥打07-7161925專線，由專業人員傾聽與關懷，協助處理壓力與困擾，並視需求提供6至8次免費心理諮商與資源轉介。

衛生局官網「孕產婦心理健康專區」，整合心理健康資訊、愛丁堡憂鬱篩檢量表及醫療諮商資源，讓協助更即時、更便利。

衛生局提醒，懷孕過程中有疲憊或焦慮時請選擇「勇敢求助」，這並非代表脆弱，而是愛自己與寶寶最堅定的表現，同時呼籲社會大眾給予身邊的孕產媽咪更多的支持與理解，更多孕產婦心理健康資源，可至衛生局社區心衛中心「孕產婦心理健康專區https://gov.tw/6Y8」查詢。

女性懷孕與生產常伴隨身心變化，常會讓準媽媽們感到焦慮，高市衛生局提供從篩檢、諮詢到實體空間的全方位支持。（高市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法