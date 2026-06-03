怕滯留鋒面炸雨！台南一期稻搶收 運穀車排隊賣稻穀

芳榮米廠在台南東山北勢寮的集穀站外，運穀車大排長龍等著過磅交穀。（記者楊金城攝）

台南溪北後壁、白河、東山、新營、柳營、下營、六甲、官田等地的一期稻作，進入大收割期，氣象預報下週有滯留梅雨鋒面帶來豪雨，使得不少農民趕緊雇用割稻機搶收後賣稻穀，農會、民營糧商出現載稻穀的小貨車排隊繳售的場景，非常忙碌。

後壁農會、新營農會都有農會自營糧的收購，也代辦公糧收購，今天（3日）運穀車排隊情形比近日增多，後壁農會總幹事林怡歆說，農會收穀從上午8點半到晚上7點半，因有些農民透早就割稻，有的傍晚才輪到割稻，農會配合農民需要，彈性提早和延長收購稻穀的時間；目前收購一期稻穀，搶割的也都是成熟稻穀，並無青割的情形，差別在含水率差異。

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後壁農會收購自營糧和代辦公糧，估計超過6000公噸，後壁芳榮米廠的稻穀需求也很大，除了在後壁買稻穀，也到柳營、東山等地收購稻穀。

芳榮經理張美雪形容這二天運穀車「從早排到晚」，在東山北勢寮的集穀站，今天常常出現9、10輛運穀小貨車前來排隊等候過磅秤重、交穀，甚至出現一次有16輛運穀車在集穀站外排隊情形，排到晚上10點還是要收，盡量滿足農民賣穀。

張美雪說，因集穀站還要派大貨車將稻穀運回後壁芳榮乾燥中心儲存，而集穀站的3個儲存桶只能儲放約120公噸，儲存桶滿了、大貨車調度車次不順，就會造成收穀塞車情形。

後壁區長李至彬今天特地到後壁、東山關心一期稻作收割、集運情形，不少農民擔心下週起豪雨接連報到，只要成熟度夠，這一、二天就會雇工割稻，農民說，如果遇到豪雨，來不及收割，稻穀可能倒伏，收割也可能讓含水率高，折損稻價少了收益。不少割稻業者從中北部調來割稻機支援。

林姓農民指出，氣象預報5日開始台灣周邊天氣環境轉趨不穩定，下週一起受滯留鋒及西南風影響，各地都容易發生豪大雨，尤其是中南部，可能有豪雨等級以上降雨，讓農民心驚驚，能收割的就快割稻；台南溪北一期稻作，以種稻主力的台南11號為例，農會和糧商都開出100台斤濕穀1090元起跳的收購價，稻價不錯。

芳榮米廠在台南東山北勢寮的集穀站，運穀車過磅後傾倒稻穀。（記者楊金城攝）

台南溪北一期稻作大收割，農民在集穀站等候。（記者楊金城攝）

台南溪北一期稻作，進入大收割期，怕下週豪雨，割稻更加忙碌。（記者楊金城攝）

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