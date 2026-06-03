AFACT國際論壇6月台南登場 14國專家聚焦數位與綠色轉型

AFACT國際論壇將在台南舉行，台南市長黃偉哲（右）、商研院董事長許添財（左）共同合作促進台灣數位經貿國際影響力。（台南市府提供）

亞太地區數位經貿領域重要國際組織「亞太貿易便捷化及電子商務理事會」（AFACT），將於6月23日至27日在台南舉辦第44屆期中理事會議暨國際論壇。此次盛會預計吸引來自14個國家、超過60位代表與專家與會，展現台灣在國際經貿與數位治理領域日益提升的能見度與影響力。

AFACT具有聯合國經濟及社會理事會正式諮詢地位，並與United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business （UN/CEFACT）簽署合作備忘錄，可推薦專家參與聯合國相關論壇及標準制定工作，在全球數位貿易與跨境商務領域具有重要影響力。

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台南市長黃偉哲今（3）日與AFACT現任主席、商研院董事長許添財（前台南市長）會晤時表示，台南兼具深厚文化底蘊與科技產業實力，此次獲選為AFACT論壇舉辦地，顯示國際組織對台南發展成果的高度肯定。市府也將以最完善的接待、交通與維安服務迎接各國貴賓，展現台灣的人情溫度與國際友善形象。

許添財表示，本屆論壇以「數位與綠色雙軸轉型及國際合作」為主題，邀請聯合國UN/CEFACT前主席、副主席及多位國際專家學者分享最新趨勢與實務經驗。討論議題涵蓋數位產品護照、關鍵礦物供應鏈追溯、觀光資訊標準化、智慧貿易與永續治理等國際關注焦點，內容兼具前瞻性與實務價值，也突顯台灣在全球數位經貿與永續發展的重要角色與價值。

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