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    首頁 > 生活

    避免外籍移工違規施放煙火 桃園加強宣導違規最高罰15萬

    2026/06/03 21:50 記者周敏鴻／桃園報導
    為避免施放煙火引發火警，環保局針對外籍移工加強宣導，違規施放者，最高可處15萬元罰鍰。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    為避免施放煙火引發火警，環保局針對外籍移工加強宣導，違規施放者，最高可處15萬元罰鍰。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市政府針對今年春節期間爆竹煙火陳情案件進行檢討後，規劃未來將修正重要節日噪音管制公告，從原本凌晨2點後禁止施放，提前到凌晨0點30分實施；市府環保局考量東南亞國家於節慶有施放煙火慶祝習俗，針對企業聘僱的外籍移工宣導，依「桃園市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，未經核准或未依規定施放者，最高可處15萬元罰鍰。

    環保局統計，近3年春節爆竹煙火噪音陳情案件中，晚間10點到凌晨2點的案件占9成以上，熱區集中在中壢、觀音、蘆竹等工業區周邊，已影響民眾休息；環保局為降低深夜爆竹煙火噪音擾民情形，並提高外籍移工對國內施放規範的認知，針對外籍移工宣導，透過同步口譯、多國語言手冊、現場交流方式，向菲律賓籍移工說明爆竹煙火施放時段、申請程序、噪音管制等安全注意事項。

    除持續辦理宣導外，環保局也持續夜間巡查、跨機關聯合查核機制，針對未經核准或違規施放案件，依法裁處並要求限期改善，環保局表示，公共安全與生活安寧不分國籍，將持續透過多語宣導、跨機關合作、強化執法，達到兼顧民俗文化、社區安寧、公共安全的目標。

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